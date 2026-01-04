Gazeteci Cüneyt Özdemir’in en acı günü: Annesi Hamiyet Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Ekranların tanınan yüzü Gazeteci Cüneyt Özdemir’in annesi Hamiyet Özdemir, 88 yaşında hayata veda etti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve yaklaşık 3 aydır özel bir hastanede tedavi altında tutulan Hamiyet Özdemir, doktorların tüm çabasına rağmen yaşam savaşını kaybetti. Özdemir ailesinin bu zor gününde, dostları ve meslektaşları acıyı paylaşmak üzere Çorum’daydı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle üç aydır yoğun bir tedavi süreci geçiren Hamiyet Özdemir'in vefatı, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Vefat haberinin ardından cenaze töreni Çorum’da yapıldı.

MESLEKTAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Çorum Akşemseddin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında Cüneyt Özdemir ve babası Ahmet Özdemir taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan gibi kent protokolünün yanı sıra, ailenin yakınları, sevenleri ve basın camiasından Özdemir'in meslektaşları katılarak aileyi yalnız bırakmadı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Kılınan namazın ve helallik alınmasının ardından Hamiyet Özdemir’in naaşı, Hıdırlık Mezarlığı'na götürüldü. Anne Özdemir, burada dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.