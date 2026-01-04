Gazeteci Cüneyt Özdemir’in en acı günü: Annesi Hamiyet Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma:
Gazeteci Cüneyt Özdemir, annesi Hamiyet Özdemir’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Bir süredir hastanede tedavi gören ve yaşam mücadelesini kaybeden anne Özdemir, memleketi Çorum’da düzenlenen törenle, sevenlerinin omuzlarında ebediyete uğurlandı.

Ekranların tanınan yüzü Gazeteci Cüneyt Özdemir’in annesi Hamiyet Özdemir, 88 yaşında hayata veda etti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve yaklaşık 3 aydır özel bir hastanede tedavi altında tutulan Hamiyet Özdemir, doktorların tüm çabasına rağmen yaşam savaşını kaybetti. Özdemir ailesinin bu zor gününde, dostları ve meslektaşları acıyı paylaşmak üzere Çorum’daydı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle üç aydır yoğun bir tedavi süreci geçiren Hamiyet Özdemir'in vefatı, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Vefat haberinin ardından cenaze töreni Çorum’da yapıldı.

695a5844d8089077c64458d2.jpg

MESLEKTAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Çorum Akşemseddin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında Cüneyt Özdemir ve babası Ahmet Özdemir taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan gibi kent protokolünün yanı sıra, ailenin yakınları, sevenleri ve basın camiasından Özdemir'in meslektaşları katılarak aileyi yalnız bırakmadı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Kılınan namazın ve helallik alınmasının ardından Hamiyet Özdemir’in naaşı, Hıdırlık Mezarlığı'na götürüldü. Anne Özdemir, burada dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Türkiye
Ankara'da Venezuela protestosu
Ankara'da Venezuela protestosu
HKP'den ABD Büyükelçiliği önünde Venezuela protestosu!
HKP'den ABD Büyükelçiliği önünde Venezuela protestosu!
İstanbul Boğazı’nda erkek cesedi bulundu: Olayın iç yüzü yürekleri yaktı
İstanbul Boğazı’nda erkek cesedi bulundu: Olayın iç yüzü yürekleri yaktı