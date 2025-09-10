Gaz pedalı takılı kalan otomobil kaza yaptı

Avcılar Ambarlı Meydanı'nda yaşanan trafik kazası, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre, düşük hızda seyreden bir otomobilin gaz pedalının takılı kalması sonucu meydana gelen olayda, araç önce park halindeki bir otomobile çarptı. Ardından kontrolsüzce savrulan otomobil, bir bankanın ve bitişiğindeki iş yerinin duvarına çarparak ancak durabildi.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, yaşanan bu "pedal isyanı", çevrede küçük çaplı maddi hasara yol açtı. Güvenlik kameraları, sürücünün yara almadan kurtulduğu bu anları saniye saniye kaydetti.