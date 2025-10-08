Galatasaray Divan Kurulu'nda Fatih Altaylı sözleri

Galatasaray Divan Kurulu toplantısında bir dönem kulüpte asbaşkanlık görevünü yürüten tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'ya destek verildi.

Divan Kurulu Üyesi Oğuz Karakoç, yaptığı konuşmada Fatih Altaylı'nın haksız bir şekilde yargılandığını vurgulayarak "Fatih Altaylı yalnız değildir" dedi.

"GALATASARAY DİVAN KURULU'NDA FATİH ALTAYLI SÖZLERİ"

Galatasaray Ekim Ayı Divan Kurulu toplantısı Rams Park Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda Divan Kurulu Üyesi Oğuzhan Karakoç'un tutuklu gazeteci Fatih Altaylı ile ilgili sözleri gündem oldu.

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı 2001 yılında Galatasaray Kulübü yönetiminde asbaşkanlık görevini üstlenmiştir

Geçen hafta bir divan kurulu üyemizin duruşması vardı diyerek konu hakkında konuşan Karakoç şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Fatih Altaylı'nın davası vardı. Filamlarımızı taktık ve oraya gittik. Fatih Abi'nin devre arkadaşları ve birçok Galatasaray mezunu ve camiamızdan insanlar oradaydı. Fatih Altaylı tabii ne alaka bu spor kulübünde derseniz aslında divan kurulu üyemiz olması en önemli sebebi ama öncelikle şunu söyleyebilirim ki Fatih Altaylı bence yalnız değildir. Haksız bir şekilde tutuklu, yargılanıyor olması... Çok da detaya girmek istemiyorum ama kalbimizin bir kısmı Rams Park Ali Sami Yen'de ise, bir parçası Galatasaray Lisesi'nde, bir kısmı da Fatih Abi'miz ve diğer tüm haksız yere hapis cezası çeken, tutuklu yargılanan isimler için Silivri'de atıyor. En kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmalarını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."