Galatasaray direkten döndü

Galatasaray direkten döndü
Yayınlanma:
Süper Lig devleriyle bir dönem adı anılan Seydou Doumbia, yalan makinesine bağlandı. Yaşıyla ilgili soruya verdiği yanıt gerçeği ortaya çıkarırken bir dönem kendisiyle yakından ilgilenen "Galatasaray direkten döndü" dedirtti.

Süper Lig devlerinin transfer döneminde gözdeleri arasında giren emekli golcü Seydou Doumbia’nın yalan makinesine bağlandıktan sonra verdiği yanıtlar şoke etti.

Yaşıyla ilgili soruda makineyi alarma geçiren Doumbia, kariyerini şüpheye düşürdü.

GALATASARAY DİREKTEN DÖNDÜ

Yapılan bir yalan makinesi testi, Galatasaray'ın transfer listesinde de yer alan Fildişi Sahilli oyuncunun gerçek yaşını sorgulattı.

galatasaray-direkten-dondu.jpg

La Gazetta'da yer alan habere göre Doumbia, test sırasında 40 yaşından büyük olduğunu reddetti ve 43 yaşında olduğunu da kabul etmedi. Ancak yalan makinesi, her iki ifadenin de doğru olmadığını göstererek oyuncunun resmi kayıtlarda yer alandan yaklaşık 5 yaş daha büyük olabileceğini işaret etti.

SEYDOU DOUMBİA KİMDİR?

Doumbia’nın resmi kayıtlara göre doğum tarihi 31 Aralık 1987. Şu an için konuyla ilgili herhangi bir resmi soruşturma başlatılmazken, yetkililerden de açıklama gelmedi. Futbolu bıraktıktan sonra ortaya çıkan bu iddia, yıldız oyuncunun kariyerine gölge düşürme riski taşıyor.

galatasaray-direkten-dondu-2.jpg

Seydou Doumbia forvet pozisyonunda oynayan Fildişi Sahil vatandaşı eski profesyonel futbolcudur .

Kariyerine Fildişi Sahili ve Japonya'da başlayan oyuncu, 2008 yılında İsviçre kulübü Young Boys'ta oynamak üzere Avrupa'ya geldi ve burada her iki sezonunda da İsviçre Süper Ligi'nde gol kralı ve yılın oyuncusu oldu . 2010 yılında 15 milyon avro bonservis bedeliyle CSKA Moskova'ya transfer oldu ve burada altı kez lig şampiyonluğu kazandı.

galatasaray-direkten-dondu-3.jpg

İki kez Rusya Premier Ligi'nde gol kralı olan Doumbia, 2015 yılında Roma'ya transfer oldu ve 2016-17 sezonunda lig şampiyonluğunu ve İsviçre Kupası'nı kazandığı ve üçüncü kez gol kralı olduğu Basel de dahil olmak üzere, döneminin büyük bir bölümünü kiralık olarak geçirdi .

Doumbia, Fildişi Sahili formasıyla ilk kez 2008 yılında milli takım forması giydi . 2010 FIFA Dünya Kupası ve 2012 ve 2015 yıllarında Afrika Uluslar Kupası'nda forma giydi ve 2015'te Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Türkiye
Rekabet Kurulu'ndan dizi devlerine milyonlarca liralık ceza!
Rekabet Kurulu'ndan dizi devlerine milyonlarca liralık ceza!
İstismar edilen Ukraynalı kızlar için savcılık açıklaması! 'Rıza var' diye dosya kapandı denmişti
İstismar edilen Ukraynalı kızlar için savcılık açıklaması! 'Rıza var' diye dosya kapandı denmişti
Fatih’te film gibi soygun: Boş kasa iki gün sonra bulundu
Fatih’te film gibi soygun: Boş kasa iki gün sonra bulundu