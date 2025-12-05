Galatasaray direkten döndü

Süper Lig devlerinin transfer döneminde gözdeleri arasında giren emekli golcü Seydou Doumbia’nın yalan makinesine bağlandıktan sonra verdiği yanıtlar şoke etti.

Yaşıyla ilgili soruda makineyi alarma geçiren Doumbia, kariyerini şüpheye düşürdü.

GALATASARAY DİREKTEN DÖNDÜ

Yapılan bir yalan makinesi testi, Galatasaray'ın transfer listesinde de yer alan Fildişi Sahilli oyuncunun gerçek yaşını sorgulattı.

La Gazetta'da yer alan habere göre Doumbia, test sırasında 40 yaşından büyük olduğunu reddetti ve 43 yaşında olduğunu da kabul etmedi. Ancak yalan makinesi, her iki ifadenin de doğru olmadığını göstererek oyuncunun resmi kayıtlarda yer alandan yaklaşık 5 yaş daha büyük olabileceğini işaret etti.

SEYDOU DOUMBİA KİMDİR?

Doumbia’nın resmi kayıtlara göre doğum tarihi 31 Aralık 1987. Şu an için konuyla ilgili herhangi bir resmi soruşturma başlatılmazken, yetkililerden de açıklama gelmedi. Futbolu bıraktıktan sonra ortaya çıkan bu iddia, yıldız oyuncunun kariyerine gölge düşürme riski taşıyor.

Seydou Doumbia forvet pozisyonunda oynayan Fildişi Sahil vatandaşı eski profesyonel futbolcudur .

Kariyerine Fildişi Sahili ve Japonya'da başlayan oyuncu, 2008 yılında İsviçre kulübü Young Boys'ta oynamak üzere Avrupa'ya geldi ve burada her iki sezonunda da İsviçre Süper Ligi'nde gol kralı ve yılın oyuncusu oldu . 2010 yılında 15 milyon avro bonservis bedeliyle CSKA Moskova'ya transfer oldu ve burada altı kez lig şampiyonluğu kazandı.

İki kez Rusya Premier Ligi'nde gol kralı olan Doumbia, 2015 yılında Roma'ya transfer oldu ve 2016-17 sezonunda lig şampiyonluğunu ve İsviçre Kupası'nı kazandığı ve üçüncü kez gol kralı olduğu Basel de dahil olmak üzere, döneminin büyük bir bölümünü kiralık olarak geçirdi .

Doumbia, Fildişi Sahili formasıyla ilk kez 2008 yılında milli takım forması giydi . 2010 FIFA Dünya Kupası ve 2012 ve 2015 yıllarında Afrika Uluslar Kupası'nda forma giydi ve 2015'te Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı.