Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı

Yayınlanma:
Filistin halkına yönelik saldırılara dikkat çekmek ve dayanışma mesajı vermek amacıyla İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi’nin cephesine Filistin bayrağı yansıtıldı.

İstanbul’un tarihi sembollerinden Galata Kulesi, bu akşam Filistin bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen özel ışık gösterisiyle, Gazze’de yaşanan insani dram ve süregelen saldırılara dikkat çekildi.

filistin-1.jpg

Etkinlikte mapping tekniği kullanılarak kule cephesine Filistin bayrağı ve tematik görseller yansıtıldı. Gösteri, İstanbul’un birçok noktasından izlenirken vatandaşlar da anı cep telefonlarıyla kaydetti.

İzmir’de ‘Filistin’ eylemi: Dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanıyorİzmir’de ‘Filistin’ eylemi: Dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanıyor

BAKAN ERSOY'DAN PAYLAŞIM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ve süregelen soykırıma dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi'ni Filistin bayrağının renkleriyle aydınlattık. İstanbul'un simge yapısı Galata Kulesi, bu akşam adaletin, vicdanın ve insanlığın sesi oldu. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Filistin halkının onurlu direnişinin ve adalet arayışının yanında olmaya devam edeceğiz.”

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

