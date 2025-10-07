Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı

İstanbul’un tarihi sembollerinden Galata Kulesi, bu akşam Filistin bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen özel ışık gösterisiyle, Gazze’de yaşanan insani dram ve süregelen saldırılara dikkat çekildi.

Etkinlikte mapping tekniği kullanılarak kule cephesine Filistin bayrağı ve tematik görseller yansıtıldı. Gösteri, İstanbul’un birçok noktasından izlenirken vatandaşlar da anı cep telefonlarıyla kaydetti.

BAKAN ERSOY'DAN PAYLAŞIM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: