Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı
İstanbul’un tarihi sembollerinden Galata Kulesi, bu akşam Filistin bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen özel ışık gösterisiyle, Gazze’de yaşanan insani dram ve süregelen saldırılara dikkat çekildi.
Etkinlikte mapping tekniği kullanılarak kule cephesine Filistin bayrağı ve tematik görseller yansıtıldı. Gösteri, İstanbul’un birçok noktasından izlenirken vatandaşlar da anı cep telefonlarıyla kaydetti.
BAKAN ERSOY'DAN PAYLAŞIM
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
“Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ve süregelen soykırıma dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi'ni Filistin bayrağının renkleriyle aydınlattık. İstanbul'un simge yapısı Galata Kulesi, bu akşam adaletin, vicdanın ve insanlığın sesi oldu. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Filistin halkının onurlu direnişinin ve adalet arayışının yanında olmaya devam edeceğiz.”
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)