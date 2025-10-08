Freni boşalan kamyon sokağı savaş alanına çevirdi! 15 araca çarptığı kaza kamerada

Yayınlanma:
Malatya'da freni arızalandığı iddia edilen bir hafriyat kamyonunun yokuş aşağı kontrolden çıkarak 15 araca çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 2 Ekim'de Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mücahit M. yönetimindeki 44 AGC 632 plakalı hafriyat kamyonunun fren sisteminde bir arıza oluştu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini tamamen kaybettiği dev kamyon, yokuş aşağı hızla ilerlemeye başladı.

malatyada-kamyonun-15-araca-carptigi-ka-953100-282827.jpg

15 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kontrolden çıkan kamyon, önüne çıkan park halindeki ve seyir halindeki araçlara art arda çarparak ilerledi. Toplam 15 araca çarparak büyük hasar veren kamyon, ancak sokak sonundaki bir araca çarptıktan sonra durabildi. Kazada kamyon şoförü Mücahit M. ile birlikte, araçlarda ve çevrede bulunan 4 kişi daha yaralandı.

malatyada-kamyonun-15-araca-carptigi-ka-952733-282827.jpg

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA

Olayın ardından, kazanın dehşetini gözler önüne seren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kamyonun büyük bir hızla sokağa girdiği, önüne çıkan araçları hurdaya çevirerek ilerlediği ve çarpmanın etkisiyle araçların savrulduğu anlar görülüyor. Görüntülerde ayrıca, kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların yaşadığı büyük panik ve yaralılara yardım etme çabaları da yer alıyor.

Diyarbakır'da feci zincirleme kaza: 6 araç, 12 yaralıDiyarbakır'da feci zincirleme kaza: 6 araç, 12 yaralı

Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

