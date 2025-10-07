Diyarbakır'da feci zincirleme kaza: 6 araç, 12 yaralı

Yayınlanma:
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda, aralarında un yüklü bir kamyonetin de bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun Çölgüzeli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 21 AEP 853 plakalı un yüklü kamyonet, trafik ışıklarında kırmızı ışıkta bekleyen 63 AFB 333 plakalı otomobile arkadan çarptı.

6-aracin-karistigi-zincirleme-kazada-12-951911-282614.jpg

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlara, arkadan gelen 34 HED 931 ve 65 ACT 361 plakalı hafif ticari araçlar ile 01 AUR 117 ve 34 JV 6099 plakalı otomobillerin de karışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

6-aracin-karistigi-zincirleme-kazada-12-951913-282614.jpg

12 KİŞİ YARALANDI

Toplam 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, araçlarda bulunan 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

6-aracin-karistigi-zincirleme-kazada-12-951915-282614.jpg

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

6-aracin-karistigi-zincirleme-kazada-12-951916-282614.jpg

Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

