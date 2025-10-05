Freni arızalanan kamyon dehşet saçtı!

Yayınlanma:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan bir kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarındaki 7 konteyner iş yerine çarptı.

İnönü Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyon, freni arızalanınca kontrolden çıktı. Kamyon yol kenarındaki 7 konteyner iş yerine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralıŞanlıurfa'da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı

kamyonn.jpg

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR!

İlk belirlemelere göre olayda yaralanan sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

ŞANLIURFA'DA DA 3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

kaza.jpg

Kaza, gece saatlerinde Balıkayağı Bulvarı Alt Geçidi'nde meydana geldi. Karaköprü yönünden kent merkezine ilerleyen, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaynak:AA

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Türkiye
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti