Freni arızalanan kamyon dehşet saçtı!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan bir kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarındaki 7 konteyner iş yerine çarptı.
İnönü Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyon, freni arızalanınca kontrolden çıktı. Kamyon yol kenarındaki 7 konteyner iş yerine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR!
İlk belirlemelere göre olayda yaralanan sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
ŞANLIURFA'DA DA 3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Kaza, gece saatlerinde Balıkayağı Bulvarı Alt Geçidi'nde meydana geldi. Karaköprü yönünden kent merkezine ilerleyen, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaynak:AA