Fren yerine gaza bastı: Şarküteri dükkanından içeri girdi
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, bir sürücü fren yerine gaza basınca şarküteri dükkanının camından içeri girdi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.
FREN YERİNE GAZA BASTI
Cip sürücüsü Erdoğan Y., şarküteri dükkanına yaklaşıp aracını park etmek isterken edinilen bilgiye göre fren yerine gaza bastı.
Kontrolden çıkan ve hızla hareket eden cip, iş yerinin camını kırarak dükkandan içeri girdi.
MÜŞTERİ RAFLARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Bu sırada iş yerinde alışveriş yapan bir müşteri, kaza nedeniyle yıkılan rafların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada şans eseri yaralanan kimse olmadı.
Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)