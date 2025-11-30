Fren yerine gaza bastı: Şarküteri dükkanından içeri girdi

Fren yerine gaza bastı: Şarküteri dükkanından içeri girdi
Yayınlanma:
Kocaeli'de fren yerine gaza basan sürücü, şarküteri dükkanının camını kırıp, içeriye girdi. Dükkanın içerisinde bulunana bir müşteri ise devrilen rafların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, bir sürücü fren yerine gaza basınca şarküteri dükkanının camından içeri girdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.

surucusunun-fren-yerine-gaza-bastigi-cip-1039859-308569.jpg

FREN YERİNE GAZA BASTI

Cip sürücüsü Erdoğan Y., şarküteri dükkanına yaklaşıp aracını park etmek isterken edinilen bilgiye göre fren yerine gaza bastı.

Elazığ'da hafif ticari araç duvara girdi: 1 ölüElazığ'da hafif ticari araç duvara girdi: 1 ölü

Feci kazada taksi, kamyonete çarptı: Demir borular camdan içeri girdiFeci kazada taksi, kamyonete çarptı: Demir borular camdan içeri girdi

Kontrolden çıkan ve hızla hareket eden cip, iş yerinin camını kırarak dükkandan içeri girdi.

surucusunun-fren-yerine-gaza-bastigi-cip-1039835-308569.jpg

MÜŞTERİ RAFLARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Bu sırada iş yerinde alışveriş yapan bir müşteri, kaza nedeniyle yıkılan rafların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada şans eseri yaralanan kimse olmadı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Akademi ve öğretmenlik mesleğinin bitirilişi
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Türkiye
Asistan doktor feci kazada hayatını kaybetti
Asistan doktor feci kazada hayatını kaybetti
Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor