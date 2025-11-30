Fren yerine gaza bastı: Şarküteri dükkanından içeri girdi

Kocaeli'de fren yerine gaza basan sürücü, şarküteri dükkanının camını kırıp, içeriye girdi. Dükkanın içerisinde bulunana bir müşteri ise devrilen rafların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.