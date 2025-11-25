Fren yaptı ama duramadı! Kaza göz göre geldi

Adana'da bir otomobil ilk olarak önündeki otomobile çarptıktan sonra kaldırımda satış için sergilenen motosiklete çarptı.

Güvenlik kameralarına yansıyan kaza, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi.

ARAÇLARI GEÇ FAR EDEN SÜRÜCÜ ANİ FREN YAPTI

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre trafikte ağır ilerleyen araçları geç fark etti ve bunun üzerine ani fren yaptı.

Fren yapmasına rağmen, yeterli mesafede durmayı başaramayan otomobil, ilk olarak önünde bulunan otomobile, ardından da kaldırımda satış için sergilenen 3 tekerli 2 motosiklete çarptı.

OLAY ANI KAMERADA

Kazada yaralanan olmazken olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.