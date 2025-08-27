Fırtına sağanak kavurucu sıcak... Hepsi aynı günde! MGM'den dikkat çeken rapor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) göre 27 Ağustos'ta kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz Bölgesi parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Hatay kıyıları ile Denizli'nin güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, güney ve doğu kesimlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredeceğini belirtti.

Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği belirtildi. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGE BÖLGE DURUM

Marmara:

Parçalı ve az bulutlu. Rüzgâr kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek.

İstanbul 28 derece

Edirne 31 derece

Çanakkale 30 derece

Kırklareli 28 derece

Ege:

Az bulutlu ve açık, iç ve güney kesimleri parçalı bulutlu. Denizli’nin güneyinde yerel sağanak bekleniyor.

İzmir 34 derece

Manisa 34 derece

Afyonkarahisar 29 derece

Denizli 36 derece (öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor)

Akdeniz:

Parçalı ve az bulutlu. Toroslar ve Hatay kıyılarında sağanak ihtimali var.

Adana 36 derece

Antalya 32 derece

Isparta 34 derece

Hatay 32 derece (kıyılarda yerel sağanak bekleniyor)

İç Anadolu:

Az bulutlu ve açık.

Ankara 30 derece

Konya 30 derece

Eskişehir 31 derece

Çankırı 31 derece

Batı Karadeniz:

Parçalı ve az bulutlu.

Zonguldak 26 derece

Düzce 29 derece

Bolu 29 derece

Sinop 29 derece

Orta ve Doğu Karadeniz:

Doğu kesim yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Trabzon 25 derece

Samsun 27 derece

Tokat 31 derece

Amasya 29 derece

Doğu Anadolu:

Genel olarak az bulutlu ve açık. Kuzeydoğusu parçalı bulutlu.

Erzurum 32 derece

Kars 30 derece

Malatya 34 derece

Van 28 derece

Güneydoğu Anadolu:

Az bulutlu ve açık.

Diyarbakır 39 derece

Gaziantep 38 derece

Siirt 39 derece

Mardin 35 derece