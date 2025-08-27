Fırtına sağanak kavurucu sıcak... Hepsi aynı günde! MGM'den dikkat çeken rapor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) göre 27 Ağustos'ta kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz Bölgesi parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Hatay kıyıları ile Denizli'nin güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, güney ve doğu kesimlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredeceğini belirtti.
Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği belirtildi. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGE BÖLGE DURUM
Marmara:
Parçalı ve az bulutlu. Rüzgâr kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek.
İstanbul 28 derece
Edirne 31 derece
Çanakkale 30 derece
Kırklareli 28 derece
Ege:
Az bulutlu ve açık, iç ve güney kesimleri parçalı bulutlu. Denizli’nin güneyinde yerel sağanak bekleniyor.
İzmir 34 derece
Manisa 34 derece
Afyonkarahisar 29 derece
Denizli 36 derece (öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor)
Akdeniz:
Parçalı ve az bulutlu. Toroslar ve Hatay kıyılarında sağanak ihtimali var.
Adana 36 derece
Antalya 32 derece
Isparta 34 derece
Hatay 32 derece (kıyılarda yerel sağanak bekleniyor)
İç Anadolu:
Az bulutlu ve açık.
Ankara 30 derece
Konya 30 derece
Eskişehir 31 derece
Çankırı 31 derece
Batı Karadeniz:
Parçalı ve az bulutlu.
Zonguldak 26 derece
Düzce 29 derece
Bolu 29 derece
Sinop 29 derece
Orta ve Doğu Karadeniz:
Doğu kesim yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Trabzon 25 derece
Samsun 27 derece
Tokat 31 derece
Amasya 29 derece
Doğu Anadolu:
Genel olarak az bulutlu ve açık. Kuzeydoğusu parçalı bulutlu.
Erzurum 32 derece
Kars 30 derece
Malatya 34 derece
Van 28 derece
Güneydoğu Anadolu:
Az bulutlu ve açık.
Diyarbakır 39 derece
Gaziantep 38 derece
Siirt 39 derece
Mardin 35 derece