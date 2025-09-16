Fırat Epözdemir'in yurt dışı çıkış yasağı devam edecek

Fırat Epözdemir'in yurt dışı çıkış yasağı devam edecek
Yayınlanma:
Silahlı terör örgütü üyeliği ve propaganda suçlamalarıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir’in davasında mahkeme, duruşmayı 27 Kasım’a erteledi. Yurt dışı yasağı da kaldırılmadı.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir’in yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Daha önce hakkında takipsizlik verilen davanın yeniden açılmasıyla Epözdemir hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. Avrupa Konseyi ziyareti dönüşünde gözaltına alınan Epözdemir, 25 Ocak’ta tutuklanmış, 29 Mayıs’ta görülen ilk duruşmada yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edilmişti.

Bugünkü duruşmayı çok sayıda baro temsilcisi, uluslararası hukuk heyeti ve avukat izledi.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyayı savcıya gönderdi. Duruşma 27 Kasım’a ertelenirken, Epözdemir hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı da kaldırılmadı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

