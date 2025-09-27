Firariyken kafede yakalandı: İlk sözü bakın ne oldu

Yayınlanma:
Aydın'da hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 5 ay hapis cezası olan Vahdettin Şengel (33), bir kafede oturduğu esnada yakalandı. Şengel'in gazetecilerin, "Tekrar kaçacak mısınız?" sorusuna verdiği yanıt ise herkesi şaşırttı.

Aydın'da Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 18 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan Vahdettin Şengel bulundu.

Polis, Şengel'in Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'ndaki kafede olduğu ihbarı üzerine 13 Eylül'de saat 15.00 sıralarında operasyon düzenledi. Müşteri gibi kafeye giren ekipler, bir süre takip yapıp, ardından Şengel'i yakaladı.

CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

Vahdettin Şengel, emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Açık cezaevine gönderilen Şengel, yaklaşık 2 hafta sonra cezaevinden firar etti. Şengel'i bulmak için çalışma yapan polis, adresini tespit etti.

firariyken-kafede-yakalanip-tutuklandig-935557-277824.jpg

"BU SEFER KAPALI CEZAEVİNDEN KAÇAMAM"

Şengel, polis ekiplerince Girne Mahallesi'ndeki evinde yakalanıp, kapalı cezaevine gönderildi. Şengel, gazetecilerin, "Tekrar kaçacak mısınız?" sorusuna, "Bu sefer kapalı cezaevinden kaçamam" yanıtını verdi.

