Firari hükümlü Van’da yakalandı!

Firari hükümlü Van’da yakalandı!
Yayınlanma:
Van’da, uyuşturucu ticaretinden hakkında 25 yıl 9 ay hapis cezası bulunan yabancı uyruklu S.A, jandarma tarafından saklandığı adreste yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Van’da İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma İstihbarat Timi ekipleri tarafından yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve hakkında 25 yıl 9 ay hapis cezası bulunan yabancı uyruklu S.A.'nın saklandığı adres tespit edildi.

EKİPLER ADRESİNİ TESPİT ETTİ!

Jandarma ekipleri, firari şahsın Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Kuşak Mahallesi'nde bulunan bir adreste olduğunu tespit etti.

Mardin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandıMardin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

FİRARİ HÜKÜMLÜ GÖZALTINA ALINDI !

S.A.'nin yerinin belirlenmesi üzerine jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Ekipler, operasyon sonucunda S.A. isimli kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

21 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı21 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ !

Jandarma karakoluna götürülen S.A., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Van Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

Kaynak:DHA

