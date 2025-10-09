Mardin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Mardin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Yayınlanma:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, “FETÖ’ye üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalar sonucu, “FETÖ’ye üye olmak” suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

