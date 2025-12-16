Firari hükümlü kıskıvrak yakalandı!

Adana’da polis ekipleri, durdurmak istediği ancak koşarak kaçan Mehmet F.’yi yakaladı. ‘Kasten öldürme’ suçundan 26 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen şahıs, cezaevine gönderildi.

Adana’da, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda yürürken, hareketlerinden şüphelendiği Mehmet F.’yi durdurmak istedi.

POLİSTEN KOŞARAK KAÇTI!

Bunun üzerine şahıs, polis ekiplerinden koşarak kaçmaya başladı.

Mehmet F. polisin takibiyle yakalanırken yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Mehmet F.’nin, ‘Kasten öldürme’ suçundan 26 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mehmet F. ilk olarak adliyeye, daha sonra ise cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

