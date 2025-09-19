Firari FETÖ hükümlüsü Bursa'da yakalandı!

Firari FETÖ hükümlüsü Bursa'da yakalandı!
FETÖ/PDY üyesi olmaktan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Van’daki infaz koruma memurluğu görevinden alınan İlyas A. (41), Bursa'nın İnegöl ilçesinde evine girerken yakalandı ve sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa’da İnegöl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma ve Soruşturma Timi (JASAT), hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan, kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan İlyas A.’nın saklandığı adresi belirlendi.

Terfi eden emniyet müdürünün kardeşi FETÖ'den ihraç edildi! Biz değil Nedim Şener duyurduTerfi eden emniyet müdürünün kardeşi FETÖ'den ihraç edildi! Biz değil Nedim Şener duyurdu

EVİNE GİRERKEN YAKALANDI!

Van’da görev yaparken açılan soruşturma kapsamında görevden alınan infaz koruma memuru İlyas A., İnegöl'de evine girerken yakalandı. Firari hükümlü, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

