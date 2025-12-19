Firari çocuk katili yakalandı!

Firari çocuk katili yakalandı!
Yayınlanma:
Adana’da, aralarında “çocuğu kasten öldürme” suçunun da bulunduğu birçok suçtan 38 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından "çocuğu kasten öldürme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "hırsızlık", "işyeri dokunulmazlığını ihlal etme" ve "yaralama" suçlarından 38 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 30 yaşındaki Mehmet H'yi yakalamak amacıyla geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

POLİS TARAFINDAN KISKIVRAK YAKALANDI!

Polis ekipleri, firari hükümlünün, şehrin merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde bulunan bir sokakta bulunduğunu tespit etti. Bölgeye intikal eden polis ekipleri, kendilerini görüp kaçan hükümlüyü kovalamaca sonucunda yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Mehmet H. isimli şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak:AA

