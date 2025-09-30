FETÖ’ye 16 ilde eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

FETÖ’ye 16 ilde eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Yayınlanma:
İzmir merkezli 16 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik jandarma, polis ve MİT tarafından yapılan ortak operasyonda 35 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT Bölge Başkanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yapıldı.

izmir-merkezli-feto-operasyonu-35-gozal-939273-278915.jpg

16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON!

Terör örgütünün içinde faaliyet gösteren şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; sözde askeri mahrem yapılanma içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifade, teşhislerde adı geçen, ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen ve KHK ile askeri okullardan ilişiği kesilen kişilerin yakalanmasına ilişkin operasyon düzenlendi.

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA!

Bugün sabah saatlerinde, İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı ortak operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınırken hakkında gözaltı kararı bulunan 7 şüpheli şahsın ise gözaltında olduğu tespit edildi.


Kaynak:DHA

