İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından kırmızı bültenle aranan 9 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

“Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.I. isimli şahıs Gürcistan'da,

“Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.E. isimli şahıs Gürcistan'da,

“Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.A isimli şahıs Gürcistan'da,

“Kasten Öldürme ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E. isimli şahıs Almanya’da,

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.G. isimli şahıs Almanya’da,

“Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.K.Ç. isimli şahıs BAE'de,

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan N.Ç isimli şahıs BAE'de,

“Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs İsviçre’de,

“Uyuşturucu Maddeyi Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Olarak Ülke İçinde Satmak, Bulundurmak" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan L.C.B. isimli şahıs Hırvatistan'da yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı ifade edildi.

BİR BİR YAKALAYIP GERİ GETİRECEĞİZ. HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ TEKRAR SÖYLÜYORUM: “BİZDEN KAÇAMAYACAKSINIZ”❗️



???? Kırmızı Bültenle Aradığımız 9 Suçluyu, GÜRCİSTAN(3), ALMANYA (2), BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (2), İSVİÇRE ve HIRVATİSTAN’dan Ülkemize Getirdik.



— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 30, 2025

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Yerlikaya açıklamasında, "BİR BİR YAKALAYIP GERİ GETİRECEĞİZ. HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ TEKRAR SÖYLÜYORUM: “BİZDEN KAÇAMAYACAKSINIZ” ifadelerini kullanarak operasyonların devam edeceğinin mesajını verdi.