FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe: 21 şüpheli yakalandı
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Aralarında Konya, Ankara, İstanbul ve Antalya’nın da bulunduğu 17 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 25 kişiden 21’i gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü.
Firari durumda bulunan 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)