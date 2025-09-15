FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe: 21 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe: 21 şüpheli yakalandı
Yayınlanma:
Konya merkezli 17 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Aralarında Konya, Ankara, İstanbul ve Antalya’nın da bulunduğu 17 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 25 kişiden 21’i gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü.

Firari durumda bulunan 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Milliyetçi emniyet müdürleri tasfiye ediliyor iddiası! Bahçeli'nin gözü kulağı olan isim açık açık yazdıMilliyetçi emniyet müdürleri tasfiye ediliyor iddiası! Bahçeli'nin gözü kulağı olan isim açık açık yazdı

CHP'ye 'tasfiye planı' öncesi Ankara'da devasa gövde gösterisi: Yüz binler Tandoğan'da iradesine sahip çıkıyorCHP'ye 'tasfiye planı' öncesi Ankara'da devasa gövde gösterisi: Yüz binler Tandoğan'da iradesine sahip çıkıyor

Eşit, parasız, zorunlu, bilimsel eğitim kamusal haktırEşit, parasız, zorunlu, bilimsel eğitim kamusal haktır

Sosyal medyada FETÖ propagandasına operasyon!Sosyal medyada FETÖ propagandasına operasyon!

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

