Sosyal medyada FETÖ propagandasına operasyon!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, Ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, Sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve Sosyal medyada FETÖ’nün propagandasını yapan 53 şüphelinin jandarma operasyonu ile yakalandığını duyurdu.

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 10, 2025

21 İLDE 2 HAFTADA YAPILDI

Yakalanan şüphelilerden 40'ının tutuklandığı, geriye kalanların ise işlemlerinin devam ettiği ifade edildi. Operasyonların son 2 haftada; Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Uşak'ta yapıldığı kaydedildi. Yerkikaya, operasyonları yürüten ekiplere teşekkür etti.