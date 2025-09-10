Sosyal medyada FETÖ propagandasına operasyon!

Sosyal medyada FETÖ propagandasına operasyon!
Yayınlanma:
Bakan Yerlikaya: Sosyal medyada FETÖ’nün propagandasını yapan 53 şüpheli, jandarmamız tarafından yakalandı. 40’ı tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, Ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, Sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve Sosyal medyada FETÖ’nün propagandasını yapan 53 şüphelinin jandarma operasyonu ile yakalandığını duyurdu.

21 İLDE 2 HAFTADA YAPILDI

Yakalanan şüphelilerden 40'ının tutuklandığı, geriye kalanların ise işlemlerinin devam ettiği ifade edildi. Operasyonların son 2 haftada; Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Uşak'ta yapıldığı kaydedildi. Yerkikaya, operasyonları yürüten ekiplere teşekkür etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Türkiye
Son dakika | Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 20 kişiye gözaltı!
Son dakika | Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 20 kişiye gözaltı!
Erdoğan'ın 'süreçten' umduğu asıl noktayı AKP'li siyasiler açıkladı
Erdoğan'ın 'süreçten' umduğu asıl noktayı AKP'li siyasiler açıkladı