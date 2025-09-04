FETÖ operasyonunda çok sayıda tutuklu! Ali Yerlikaya duyurdu

FETÖ operasyonunda çok sayıda tutuklu! Ali Yerlikaya duyurdu
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını ve 25 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik 21 ilde düzenlenen operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “21 ilde FETÖ’ye yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda; 41 şüpheliyi yakaladık. 25'i tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

whatsapp-image-2025-09-04-at-13-06-45.jpeg

21 İLDE OPERASYON!

Bakan Yerlikaya, operasyonların Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova'da düzenlendiğini ifade ederek “Yakalanan şüpheliler; terör örgütünün "bilişim yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, Örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barınmak suçlarından aranıyordu.” sözlerini sarf etti.

whatsapp-image-2025-09-04-at-13-06-25.jpeg

Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde isimleri geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı olanlar da yakalanırken Yerlikaya, sözleri “Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.” ifadeleriyle noktaladı.

ali-yerlikaya-tweet.png

Kırmızı bültenle aranan IŞİD’li Gaziantep’ten çıktı!Kırmızı bültenle aranan IŞİD’li Gaziantep’ten çıktı!

Ordudan ihraç edilen FETÖ şüphelileri yakalandıOrdudan ihraç edilen FETÖ şüphelileri yakalandı


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

