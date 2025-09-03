Ordudan ihraç edilen FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durdurulan otomobilde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.

FETÖ şüphelilerinin otomobille yasa dışı yollardan yurt dışına kaçacağı ihbarı alan Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

POLİS ŞÜPHELİLERİN KULLANDIĞI OTOMOBİLİ DURDURDU

Şüphelilerin kullanacağı yolu tespit eden ekipler E.I. isimli şüphelinin kullandığı otomobili Çöpköy Kavşağı’nda durdurdu.

Otomobildekilerin, ordudan ihraç edilen ve dava dosyaları istinaf mahkemesinde görülmeye devam eden FETÖ şüphelileri F.T., A.G. ve R.Ö. ile ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan kaydı bulunan E.I. olduğu tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.