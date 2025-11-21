FETÖ hükümlüsü ihraç subay yakalandı

Kayseri’de FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 4 ay hapis cezası bulunan, meslekten ihraç subay M.B. (34), polis ekiplerince yapılan yaya devriyede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri kentte rutin uygulama yaptı.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN KESİNLEŞMİŞ HAPSİ VAR

Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi ve çevresinde polisin yaya devriyesi sırasında yapılan kontrollerde FETÖ/PDY üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve meslek ihraç edilen subay M.B., yakalandı. FETÖ firarisi M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.