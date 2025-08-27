FETÖ firarisi eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski ilçe emniyet müdürü E.C., jandarma operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi. E.C.’nin, Sivas’ın Gölova ilçesinde emniyet müdürü olarak görev yaparken 2018 yılında örgüt üyeliği suçundan ihraç edildiği öğrenildi.

ÜZERİNDE YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ BULUNDU

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir firari olarak aranan E.C.’nin ilçede saklandığını tespit etti. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonla gözaltına alınan E.C.’nin üzerinde sahte kimlik ve yüklü miktarda döviz bulundu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.