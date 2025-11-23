Festivalin açılışında Cem Adrian sahne alacak

25’incisi bu yıl düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, başladı. Festivalin açılışını duyurmak üzere “Sokakta Müzik Ziyafeti” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nın farklı yaş gruplarındaki öğrencileri ve eğitmenleri seçkin eserleri çaldı.

Festival programı çerçevesinde düzenlenen konserlerde konservatuvarın piyano başta olmak üzere, enstrüman ve şan bölümü öğrencileri solo ve toplu performanslarla sahne aldı.

Volkan Konak ve Edip Akbayram anısına özel konser! Ücretsiz olacak

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ İZLEDİ

Gün boyu devam eden programda öğrenciler, klasik eserlerin yanı sıra çok sesli düzenlemelerle de izleyicilerden alkış aldı. Kentin en işlek noktalarından biri olan Attalos Heykeli önünde gerçekleşen konseri yerli ve yabancı çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

Festivalin açılış konseri, 27 Kasım Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu’nda gerçekleşecek. Konserde Türk müziğinin sevilen seslerinden biri olan ünlü şarkıcı Cem Adrian ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sahne alacak.