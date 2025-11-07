Fenomen Ataberk Doğan'a 7 bin TL hesap çıkarmıştı: Bakanlık o boyozcuya katbekat ceza kesti

Fenomen Ataberk Doğan'a 7 bin TL hesap çıkarmıştı: Bakanlık o boyozcuya katbekat ceza kesti
Yayınlanma:
İzmir'de sosyal medya yayıncısı Ataberk Doğan ve beraberindeki gruba 7 bin liranın üzerinde boyoz hesabı çıkarmasıyla gündeme gelen seyyar satıcıya Ticaret Bakanlığı tarafından para cezası kesildi.

İzmir'in Konak ilçesinde seyyar simit arabasıyla faaliyet gösteren bir boyozcuda, sosyal medya yayıncısı Ataberk Doğan ve beraberindeki gruba çıkarılan 7 bin TL'lik hesap sosyal medyada gündem olmuştu.

Olayın ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık ekiplerince yapılan denetimde, işletmenin ürünleri için fiyat listesi ve etiket bulundurmadığı tespit edildi. Bu durum üzerine, işletmeye idari para cezası uygulandı.

boyox-001.jpeg

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06 Kasım 2025 tarihinde ifadesine başvurulan işyeri sahibi Baran Akçakale, olay gecesi sosyal medya fenomeni olduklarını belirttiği kişilerden ve onlara eşlik eden 50’den fazla kişiden oluşan kalabalık bir grubun saat 02.30 civarında işyerine geldiğini, canlı yayın yaparak ürün satın aldıklarını ve her birinin en az ikişer adet olmak üzere peynirli, yumurtalı, Nutellalı boyozlar istediklerini beyan etmiştir.

whatsapp-image-2025-11-07-at-12-25-23-001.jpeg

İŞLETMECİ NELER YAŞANDIĞINI BÖYLE ANLATTI

İşletme sahibi, söz konusu kişilerin 'hesabı fazla fazla yaz, eksik olmasın, hepsini bizden al' şeklinde ifadeler kullandıklarını, kendisinin hesap yapmak istemesine rağmen ısrarla tahmini bir toplam çıkarıldığını, yaklaşık 100 adet boyoz ve içecek satışına karşılık 7.600 TL hesap oluştuğunu, pos cihazı limiti nedeniyle 6.900 TL tutarında fiş kesildiğini ve ödemenin bu tutar üzerinden yapıldığını açıklamıştır.

İşletme sahibinin ifadesine göre, söz konusu kişiler ödeme yaptıktan sonra memnun şekilde ayrılmış, ancak bu kişiler tarafından daha sonra sosyal medyada 'fahiş fiyat' iddialarını içeren paylaşımlar yapılmıştır.

boyozcu-001.webp

47 BİN 490 TL İDARİ PARA CEZASI

Diğer taraftan yapılan denetimde ayrıca, işletmede satışı yapılan gevrek, boyoz, poğaça, börek ve içeceklere ilişkin fiyat listesi ve etiketlerin bulunmadığı da denetim ekiplerimizce tespit edilmiştir.

Bu nedenle, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54. maddesi uyarınca ilgili işletmeye 47.490 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Türkiye
Ruşen Çakır'ı gözaltına aldıran futbol sevgisiymiş
Ruşen Çakır'ı gözaltına aldıran futbol sevgisiymiş
CHP Bilgi İşlem Sorumlusu hakkında tutuklama talebi
CHP Bilgi İşlem Sorumlusu hakkında tutuklama talebi
Cezaevinden yönetilen suç örgütüne İstanbul ve Balıkesir'de operasyon
Cezaevinden yönetilen suç örgütüne İstanbul ve Balıkesir'de operasyon