Fenomen Ataberk Doğan'a 7 bin TL hesap çıkarmıştı: Bakanlık o boyozcuya katbekat ceza kesti

İzmir'in Konak ilçesinde seyyar simit arabasıyla faaliyet gösteren bir boyozcuda, sosyal medya yayıncısı Ataberk Doğan ve beraberindeki gruba çıkarılan 7 bin TL'lik hesap sosyal medyada gündem olmuştu.

Olayın ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık ekiplerince yapılan denetimde, işletmenin ürünleri için fiyat listesi ve etiket bulundurmadığı tespit edildi. Bu durum üzerine, işletmeye idari para cezası uygulandı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06 Kasım 2025 tarihinde ifadesine başvurulan işyeri sahibi Baran Akçakale, olay gecesi sosyal medya fenomeni olduklarını belirttiği kişilerden ve onlara eşlik eden 50’den fazla kişiden oluşan kalabalık bir grubun saat 02.30 civarında işyerine geldiğini, canlı yayın yaparak ürün satın aldıklarını ve her birinin en az ikişer adet olmak üzere peynirli, yumurtalı, Nutellalı boyozlar istediklerini beyan etmiştir.

İŞLETMECİ NELER YAŞANDIĞINI BÖYLE ANLATTI

İşletme sahibi, söz konusu kişilerin 'hesabı fazla fazla yaz, eksik olmasın, hepsini bizden al' şeklinde ifadeler kullandıklarını, kendisinin hesap yapmak istemesine rağmen ısrarla tahmini bir toplam çıkarıldığını, yaklaşık 100 adet boyoz ve içecek satışına karşılık 7.600 TL hesap oluştuğunu, pos cihazı limiti nedeniyle 6.900 TL tutarında fiş kesildiğini ve ödemenin bu tutar üzerinden yapıldığını açıklamıştır. İşletme sahibinin ifadesine göre, söz konusu kişiler ödeme yaptıktan sonra memnun şekilde ayrılmış, ancak bu kişiler tarafından daha sonra sosyal medyada 'fahiş fiyat' iddialarını içeren paylaşımlar yapılmıştır.

47 BİN 490 TL İDARİ PARA CEZASI