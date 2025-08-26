Feci kazada hayatını kaybetmişti! 1 ay sonra baba olacakmış

İstanbul Başakşehir’de, geçtiğimiz gün saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Başakşehir mevkiinde meydana gelen olayda servis minibüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Aynı yöne giden yolcu otobüsü de kaza yapan kamyona çarparken kazada servis minibüsünde bulunan Emrah Dağhan hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı.

1 AY SONRA BABA OLACAKMIŞ!

Dağhan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından memleketi Bursa’ya getirildi. Gürsu’daki Bilali Habeşi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emrah Dağhan’ın cenazesi, Gürsu Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye Dağhan’ın ailesi ve yakınları katılırken Dağhan’ın evli olduğu ve eşinin doğumuna 1 ay kaldığı bilgisi yürek yaktı.



