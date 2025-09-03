Feci kazada araç şarampole uçtu! Sürücü ağır yaralı

Feci kazada araç şarampole uçtu! Sürücü ağır yaralı
Yayınlanma:
Gaziantep’te bir otomobil, bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Aracın sürücü ağır yaralanırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gaziantep’te bulunan İpekyolu Bulvarı’nda meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü ağır yaralanırken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

gaziantepte-sarampole-devrilen-otomobil-895225-265945.jpg

SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ VAR!

Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken acil serviste tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

'Dur' ihtarına uymadı: Aracından Kalaşnikof çıktı'Dur' ihtarına uymadı: Aracından Kalaşnikof çıktı

OPET’in orman yangınlarını önlemeye yönelik seferberliği Çanakkale’de devam ediyor: “Doğaya Saygı Duy, Çöpe Sahip Çık!”OPET’in orman yangınlarını önlemeye yönelik seferberliği Çanakkale’de devam ediyor: “Doğaya Saygı Duy, Çöpe Sahip Çık!”



Kaynak:DHA

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Türkiye
97 yaşındaki kadın 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti
97 yaşındaki kadın 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti
Bahçeli ziyaretinde kayyum olmayı konuştu dediler: Hikmet Çetin iddialara resmen ateş püskürdü
Bahçeli ziyaretinde kayyum olmayı konuştu dediler: Hikmet Çetin iddialara resmen ateş püskürdü
İstanbul'da 28 buçuk milyonluk vurgun: Karı koca yakalandı
İstanbul'da 28 buçuk milyonluk vurgun: Karı koca yakalandı