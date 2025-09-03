Feci kazada araç şarampole uçtu! Sürücü ağır yaralı

Gaziantep’te bulunan İpekyolu Bulvarı’nda meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü ağır yaralanırken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ VAR!

Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken acil serviste tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

