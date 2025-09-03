'Dur' ihtarına uymadı: Aracından Kalaşnikof çıktı

Adana’nın Seyhan ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan hafif ticari araçtaki kovalamaca, silah cephanesini ortaya çıkardı. Ara sokakta kontrolden çıkan araç, bisikletli bir çocuğa çarpma tehlikesi yaşatıp 5 araca ve elektrik direğine vurdu.

Çocuk kazadan yara almadan kurtulurken, sürücü B.Y. ile yanındaki O.B. gözaltına alındı.

Olay, Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri şüpheli buldukları hafif ticari araca ‘dur’ ihtarı yaptı.

Ancak sürücü B.Y., yanında bulunan O.B. ile birlikte kaçmayı tercih etti. Araç, polisin takibi sırasında ara sokakta bisiklet süren bir çocuğa yöneldi.

Çocuk saniyelerle ezilmekten kurtulurken, araç park halindeki 5 otomobile ve bir elektrik direğine çarparak durabildi. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

5 RUHSATSIZ TABANCA, 1 KALAŞNİKOF ÇIKTI

Polis ekiplerinin çevrelediği araçta yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 26 mermi ele geçirildi. Şüpheliler B.Y. ve O.B., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, ele geçirilen silahlar incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na teslim edildiği ifade edildi.