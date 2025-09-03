OPET’in orman yangınlarını önlemeye yönelik seferberliği Çanakkale’de devam ediyor: “Doğaya Saygı Duy, Çöpe Sahip Çık!”

Truva Milli Parkı Bölgesi’nde gerçekleştirilen çöp toplama etkinliğiyle küçük adımların büyük değişimlere yol açabileceği bir kez daha gösterildi. Etkinlikte bizzat yer alan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, “Doğaya atılan her bir çöp, sadece bir atık değil potansiyel bir yangın kıvılcımıdır. Bu seferberlik farkındalık yaratmak, davranışları değiştirmek ve toplumsal dayanışmayı büyütmek için attığımız önemli bir adım” dedi.

Orman yangınlarına karşı toplumsal bir bilinç oluşturmak hedefi ile 2021 yılında hayata geçirdiği Doğaya Saygı Projesi’ni, tüm Türkiye’yi saran bir ulusal bir harekete dönüştüren OPET, 15 Ağustos 2025 tarihinden itibaren başlattığı “Çöp Toplama Seferberliğini” Çanakkale’ye taşıdı. OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk’ün öncülüğünde ilk olarak Bodrum Çamlık Mevkii’nde başlatılan Çöp Toplama Seferberliğinin ikinci adımı, 29 Ağustos Cuma günü bu yıl orman yangınlarından çok ağır yara alan Çanakkale’de gerçekleştirildi. Çanakkale Truva Milli Parkı Bölgesi’nde düzenlenen etkinliğe Nurten Öztürk’ün yanı sıra OPET Yönetim Kurulu Üyesi ve Öztürk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Öztürk ve eşi Doruk Öztürk, OPET çalışanları ile çok sayıda gönüllü destek verirken Çanakkale Vali Yardımcısı Dr. Polat Kara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale İl Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu, Troya Kazı Başkanı Rüstem Arslan, Tevfikiye Arkeoköy Muhtarı Osman Kıran ve Çıplak Etnoköy Muhtarı Ufuk Göçoğlu da katıldı.

“KÜÇÜK ADIMLAR, BÜYÜK DEĞİŞİMLERE YOL AÇACAK”

“Doğaya Saygı Duy, Çöpe Sahip Çık” sloganı ile çöpün orman yangınlarındaki rolünü hatırlatmayı, doğaya verdiği zararı görünür kılmayı ve bu davranış biçimlerinde kalıcı bir değişim yaratarak yaşamı korumayı hedefleyen OPET, Truva Milli Parkı Bölgesi’nde düzenlenen etkinlik ile “tarihe ve doğaya” sahip çıkmanın örnek bir modelini ortaya koydu. OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, burada yaptığı konuşmada son dönemde Türkiye’nin pek çok noktasında ve Çanakkale’de yaşanan orman yangınları nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, “Her orman yangınında ciğerimiz yanıyor. Ne yazık ki peş peşe yaşanan yangınlardan Çanakkale de çok büyük yara aldı. Çanakkale bizim Tarihe Saygı Projemizin kalbinin attığı yer. Bu topraklarda yaşanan yangınlar hepimizin yüreğini dağladı. Biz de Doğaya Saygı Projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz çöp toplama etkinliğini, doğa ve tarihin buluştuğu eşsiz kentimizde yaparak hem doğaya hem de tarihe sahip çıkmamız gerektiğini bir kez daha göstermek istedik. Bu seferberlik, farkındalık yaratmak, davranışları değiştirmek ve toplumsal dayanışmayı büyütmek için attığımız önemli bir adım. Küçük görünen bu adımların gelecekte çok daha büyük değişimlere yol açacağına inanıyorum” dedi.

“Bugün buraya gelmemizin nedeni çöp toplamak değil. Evet sembolik olarak hep beraber bir çöp toplayacağız, ama bu bir bilinçlendirme kampanyası” diyen Nurten Öztürk sözlerine şöyle devam etti:

“Çünkü atılan her çöp çevreni yalnız çirkinleştirmekle kalmayacak, susuz bırakacak, küresel ısınmaya kucak açacak ve vatansız bırakacak. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Hepimiz ben yurtseverim, vatanseverim diyoruz ama vatanı korumak sevmekle olur. Lafla olmaz, uygulamayla olur. Vatanını sevdiğini göstermenin en güzel yollarından biri de ülkemizin toprağına sahip çıkmak. Onun için diyoruz ki “sakın atma, toprak anayı ağlatma”. Ulu önder Atatürk'ün dediği gibi; ağaçsız toprak vatan değildir, ağaçsız toprak orman değildir. Öyleyse ne yapacağız, çöplerimizi bundan sonra atmayacağız, gördüğümüz çöpleri toplayacağız ve dikebildiğimiz kadar ağaç dikeceğiz. Biz OPET olarak, bu projeyle yalnız yanan bölgeleri rehabilite etmekle kalmıyoruz, kalmayacağız. Yanan köyleri rehabilite etmenin yanında, yangın çıkarmaya neden olacak yüzey temizlemeleri de yapacağız. Ben ülkemiz için savaşıp canını veren, başta ulu önderimiz ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun diyerek bugün sizlerle bu projeyi bir seferberlik olarak, Atamızın izinde başlatmak istiyorum.”

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale İl Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu da “Biz Milli Park Ailesi olarak OPET'i çok seviyoruz. OPET, Gelibolu Yarımadası’nda yaptığı çalışmalarla Milli Park'ımıza değer kattı. Şimdi görüyorum ki yine yeni bir projeyle gelinmiş. Ülkemizde bir kişinin sonunda çıkıp da “çöpüne sahip çık, vatanına sahip çık, çöpünü atma, topla” diyeceğini biliyordum. Bu kişinin de Nurten Öztürk ve OPET olması bizi hiç şaşırtmadı. Her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum” ifadesini kullandı.

EKİM 2025’TE OPET ORMANLARI KAPSAMINDA AĞAÇ DİKİMİ BAŞLIYOR

2021 yılında Ege’deki orman yangınları sonrasında başlattığı Doğaya Saygı Projesi’ni “rehabilitasyon, çöp toplama seferberliği, ağaç dikme ile kuru ot ve örtü temizliğinden” oluşan yeni adımlarla ulusal bir harekete dönüştüren OPET, Ekim 2025’te bu yıl yangınlardan ağır zarar gören İzmir ve Bursa’da OPET Ormanları oluşturmak üçere, kapsamlı bir ağaç dikme faaliyeti gerçekleştirecek. Haziran 2026’da ise yangın riski yüksek bölgelerde “kuru ot ve örtü temizliği” yapılarak, böylece hem doğal yaşam alanlarının güvenliği artırılırken hem de yangın risklerinin en aza indirilmesi için toplumsal bir bilinç oluşturulmasına katkı sunulacak.

OPET tüm Türkiye’yi seferberliğe dahil olmaya, çöpe duyarsız kalmamaya davet ediyor. Çöple savaşırken fotoğraflarınızı #yaşamiçinçöpesahipçık etiketiyle paylaşmaya çağırıyor.

#yaşamiçinçöpesahipçık

#doğayasaygıduyçöpesahipçık

#yapsayapsaoperyapar



DOĞAYA SAYGI PROJESİ

OPET, “Bilinçli Toplum” yaratma ilkesi doğrultusunda hayata geçirdiği Doğaya Saygı Projesi ile 2021 yılında yaşanan orman yangınlarından olumsuz etkilenen köylerde kalkınma çalışmaları başlattı. OPET’in Örnek Köy Projesi’nin uzantısı niteliğindeki ‘Doğaya Saygı Projesi kapsamında, köylerin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmak temel hedef olarak belirlendi.

Doğaya Saygı Projesi ile orman yangınlarından etkilenen Marmaris’e bağlı Osmaniye ve Bayır, Milas’a bağlı Çökertme, Gökbel ve Bozalan ile Köyceğiz’e bağlı Ormanlar’da restorasyon, rehabilitasyon ve eğitim çalışmaları gerçekleştirildi. 2004’ten beri orman oluşturan Opet’in orman vasfını kazanmış alanlarının yanı sıra bugün hala koruması altında olan 3 ormanı mevcut.

Doğaya Saygı Projesi kapsamındaki çalışmalar; OPET’in koordinasyonunda Muğla Valiliği, Marmaris Belediyesi, Kaymakamlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karayolları Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü, Kültür Turizm Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve Müftülük gibi kurum ve kuruluşlarla iş birliği ile yürütüldü. Köylerde yapılan çalışmalarla, fiziksel değişim ve rehabilitasyon çalışmalarının yanı sıra yöre halkına yönelik eğitim programları düzenlenerek, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişime de katkı sağlamak hedeflendi. Ayrıca yaşanan orman yangınları, iklim değişikliği ve diğer doğal afetlere ilişkin farkındalık yaratmak için eğitim çalışmaları yapıldı. OPET, son olarak projenin adımlarını genişleterek orman yangınlarına karşı ülke çapında bir seferberlik hareketine taşıdı.