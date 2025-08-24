Fatih’te turistin cüzdanını çalarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

İstanbul’un Fatih ilçesinde tramvay durağında turistin cüzdanını çalmak isteyen bir şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Olay, Sultanahmet Tramvay Durağı’nda meydana geldi. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, durakta bekleyen şüpheliyi davranışlarından ötürü takibe aldı. Bir süre sonra tramvaya binmek isteyen yabancı uyruklu turistin cebinden cüzdanını aldığı sırada polis ekipleri müdahale ederek zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı İ.T’nin emniyetteki sorgusunda daha önce de “hırsızlık” suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, zanlının suçüstü yakalanma anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin turistin cebine yöneldiği ve polis ekiplerinin hızlıca müdahale ettiği anlar net bir şekilde görüldü.