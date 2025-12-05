Fatih’te film gibi soygun: Boş kasa iki gün sonra bulundu

İstanbul Fatih'e bağlı Kumkapı’da bir kargo işletmesine sabaha karşı giren yüzleri maskeli 3 şüpheli, yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı çalarak kayıplara karıştı.

İçinde 10 bin dolar, çek koçanları, pasaport ve çeşitli özel eşyaların bulunduğu kasa, iki gün sonra Başakşehir’de boş bir arazide tamamen boşaltılmış halde bulundu.

ARACA YÜKLEYİP UZAKLAŞTILAR

Gece saatlerinde iş yerinin kepengini levyeyle kıran şüpheliler, kameralar tarafından görüntülendi. Ağır kasayı taşımakta zorlanan iki kişiye, dışarıda gözcülük yapan üçüncü kişi yardım etti. Şüpheliler kasayı yalnızca 4 dakika içinde dükkândan çıkarıp araca yükleyerek uzaklaştı.

BAŞAKŞEHİR’DE BULUNDU

İhbar üzerine harekete geçen polis, boşaltılmış kasayı olaydan 48 saat sonra Başakşehir’de terk edilmiş halde buldu. Kasadaki para ve belgelerin tamamının alındığı tespit edildi. Güvenlik kameraları ve çevredeki delillerden yola çıkan ekipler, kimlik bilgileri belirlenmeye çalışılan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.