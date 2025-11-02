Fatih'in 'hayalet' evleri tehlike saçıyor: Binanın altında kaldığımızda gelirler!

halktv.com.tr - Ramazan Süzen / ÖZEL HABER

İstanbul’un en eski ilçelerinden olan Fatih’te kaderine terk edilmiş halde bulunan metruk binalar, her gün önünden geçen yüzlerce insanın hayatını tehlikeye atıyor.

Çoğu en az 70 senelik olan boş binalara acil önlem alınmazsa, şiddetli olmayan bir depremde dahi yıkılabilir. Üstellik uzmanlar, bu binaların yıkılması için herhangi bir depremin olmasına gerek olmadığı konusunda uyarıyor.

SINDIRGI VE MARMARA DENİZİ'NDEKİ DEPREMLER KORKUYU ARTIRDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 7 katlı bir binanın yıkılması ve 5 kişillik aileden 4 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından kaygılarının arttığını belirten yurttaşlar, Çarşamba pazarının da kurulduğu ilçedeki sorunun acilen çözüme kavuşturulmasını bekliyor. Marmara Denizi ve Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde peş peşe meydana gelen depremler de vatandaşları kaygılandıran bir diğer etken.

Yapıların neden yıkılmadığı ise merak konusu. Vatandaşlar, çoğunluğu çürümüş olan binaların yıkılması için “İlla birilerinin ölmesi mi gerekiyor?” diyerek yetkililere seslendi.

İlçede 3 katlı metruk binanın sahibi, defalarca Fatih Belediyesi’ne binanın yıkılması için başvuruda bulunduklarını ama her seferinde “Geleceğiz” diyerek adım atılmadığını söyledi.

“AŞAĞI YUKARI 150 SENESİ VARDIR TAHMİNİMCE”

Binanın tarihi eser kapsamına alındığı için yıkılmadığını belirten yapı sahibi, “Ne yapacağız? Biz ortada kaldık. Usta arıyoruz, mimar arıyoruz, ‘Abi burası sıkıntılı. Tarihi esere girdi’ diyor. Halbuki tarihi eserlik bir şey yok ki. Aşağı yukarı 150 senesi vardır herhalde benim tahminimce. Yıkılması tabii iyi olur. Bu tarafa doğru kaymış bina zaten çatlamış, arasıra taşlar dökülüyor. Belediye istimlak etse bilhassa iyi olur. Bekliyoruz şu an müracaat da ettik ama yukarıyı yaptılar mesela ama bize daha gelmediler” dedi.

“NEYMİŞ EFENDİM? ORASI CAMİYE YAKINMIŞ DA PROTOKOLLER GÖRÜYORMUŞ”

Belediyeye tepki gösteren vatandaş, “Neymiş efendim? Orası camiye yakınmış da protokoller görüyormuş... Görüyormuş da burasının ne farkı var? Mesela yukarı gidin, bakın göreceksiniz caminin hemen dibinde binaları yenilediler. Hatta bak afiş de asmışlar. Burayı da yapsınlar. Milletin zaten gözüne çarpıyor. Herkes bir şey söylüyor, abi diyor bunu niye yıkmıyorsunuz, niye yapmıyorsunuz? Yapamıyoruz ki, elleyemiyoruz tarihi esere girdiği için” diye konuştu.

“NE ZAMAN ALTTA KALIRSAK O ZAMAN GELECEKLER”

Bir diğer bina sahibi ise, “Oraya bak ne diyor orası? Yenilenmiş diyor. Hani neresi yenilenmiş? Biz istiyoruz gelsin yapsınlar, temizlensin. O kadar. Başka bir şey istediğimiz yok. Vatandaş altta kalmasın. Geleceğiz dediler. Hala geliyorlar, bekliyoruz. Ne zaman gelecek Allah bilir. Ne zaman altta kalırsak o zaman gelecekler. Aradığımız şey ya yazık günah. Yenilensin bunlar. Öyle kalmasın ya. Vatandaş altta kalmasın, günah” dedi.

“BUNLARI DAHA FAZLA TEHLİKE ARZ ETMEDEN YIKMAK LAZIM”

Aynı mahallede yaşayan bir başka vatandaş ise, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın yıkılmasını hatırlatarak, “Bir an evvel bunlara bir çözüm bulmak lazım. Kentsel dönüşüm mü olur artık, yıkılır mı? İşte 13 yıllık bina yıkıldı, görüyorsunuz mesela Gebze'de. Onun için bunlar daha tehlike arz etmeden yıkmak lazım. Çözümlemesi lazım kim bakıyorsa artık, bunun sorumlusu kimse” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.