Fatih Altaylı 'fırından çıkmış' taptaze anket sonuçlarını açıkladı

Fatih Altaylı 'fırından çıkmış' taptaze anket sonuçlarını açıkladı
Yayınlanma:
Gazeteci Fatih Altaylı Ank-Ar’ın son seçim anketini paylaştı. Ankete göre CHP birinci parti konumunu korurken, olası Cumhurbaşkanlığı yarışında Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan karşısında çift haneli fark yakaladı.

Gazeteci Fatih Altaylı fırından çıkmış taptaze sonuçlar diyerek duyurduğu, Ank-Ar’ın 2004 kişiyle gerçekleştirdiği son seçim anketini paylaştı.

CHP LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Ankete göre “Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda, kararsız seçmenlerin dağıtılmasının ardından oluşan tabloda Özgür Özel liderliğindeki CHP yüzde 32,2 ile birinci sırada yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AKP ise yüzde 29,5 ile ikinci sırada konumlandı.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı:

DEM Parti: %9,3
MHP: %7,1
İYİ Parti: %6,3

Anahtar Parti yüzde 4,7 oy oranına ulaşırken, Yeniden Refah Partisi (%3,5) ve Zafer Partisi (%3) oldu.

Fatih Altaylı, bu tabloyu “Anahtar Parti, her iki partiden de oy çekmiş görünüyor” sözleriyle değerlendirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENARYOSUNDA TABLO DEĞİŞİYOR

Anketin en çarpıcı sonuçları ise olası Cumhurbaşkanlığı seçimi senaryosunda ortaya çıktı. Katılımcılara, Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasında bir yarış olması durumunda tercihleri soruldu.

Kararsızlar dağıtıldığında sonuçlar şöyle oldu:

Ekrem İmamoğlu: %55,6
Recep Tayyip Erdoğan: %44,4

Kararsızlar dağıtılmadan önceki tabloda da İmamoğlu’nun %43,4 ile Erdoğan’ın (%35,7) önünde olduğu görüldü.

İBB davasında 31. celse: İmamoğlu 'çok güçlü olun' diyerek bugünü işaret etmişti!İBB davasında 31. celse: İmamoğlu 'çok güçlü olun' diyerek bugünü işaret etmişti!

“ALGI YIKILDI” DEĞERLENDİRMESİ

Fatih Altaylı, anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, ortaya çıkan tablonun beklentilerinin de ötesinde olduğunu belirtti. Özellikle seçmen eğilimindeki kararlılığa dikkat çeken Altaylı, yerel seçim sonrası oluşan “birinci parti” algısının kalıcı hale gelmeye başladığını ifade etti.

TEMSİLİYET ORANI YÜKSEK

Altaylı, araştırmanın katılımcı profilinin 2023 seçim sonuçlarıyla büyük ölçüde örtüştüğünü ve yüzde 2,1 hata payına sahip anketin temsiliyet gücünün yüksek olduğunu vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Türkiye
Manisa'da 88 yaşındaki adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Manisa'da 88 yaşındaki adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Tunceli'de feribot seferlerine rüzgar engeli
Tunceli'de feribot seferlerine rüzgar engeli
İstanbul’dan yola çıkan kardan mahsur kaldı! Hani kapıdan baktıran Mart’tı?
İstanbul’dan yola çıkan kardan mahsur kaldı! Hani kapıdan baktıran Mart’tı?