Faruk Peker'in resti pahalıya patladı: Mitoloji Mafyası'ndan çıkarıldı

Faruk Peker'in resti pahalıya patladı: Mitoloji Mafyası'ndan çıkarıldı
Yayınlanma:
OyuncuFaruk Peker'in, rol aldığı 'Mitoloji Mafyası' adlı sinema filminin afişinde fotoğrafının yer almamasına tepki göstererek yapımcı şirkete dava açacağını açıklamasının ardından, yapım şirketi Peker'in filmdeki sahnelerini çıkarma kararı aldı. Bu gelişmeyle birlikte filmin kurgusu yeniden yapılıyor.

17 yıl aradan sonra 'Mitoloji Mafyası' filmiyle sinemaya dönen Faruk Peker, filmin afişinde fotoğrafının bulunmamasına sert tepki göstermişti. Yapımcı Hayri Aslan'ı hedef alan Peker, "Mahkemelik olacağız" diyerek tepkisini dile getirmişti. Orçun Benli'nin yönettiği ve Coşkun Göğen, Mustafa Üstündağ, İlker Aksum gibi isimlerin rol aldığı filmde, 1982 yapımı kült filmi 'İffet'ten bir sahneyi canlandıran Peker, isyanını şu sözlerle ifade etmişti:

"Coşkun'un fotoğrafını kocaman koymuşlar. Tecavüzcü Coşkun'dan aşağı düşmüşüm. Onun figüranı olmuşum. Bu adamın adını benim ismimin üzerine yazmışlar bir de fotoğrafımı da afişten çıkarmışlar. Ben hayatımda jönden başka bir şey oynamadım. İsviçre - ABD yapımı 'The Favorite' filminde Murray Abraham ile oynadım. 'Mitoloji Mafyası' filmindeki bütün kadroya bakın, hepsini toplayın benim özgeçmişimi tutmuyor. Bana verilen sözler tutulmadı. Mahkemelik olacağız. Sen benim 48 yıllık yatırımıma nasıl böyle bir hakaret edersin. Terbiyesiz. Sana hakkımı helal etmiyorum. O film inşallah sana bir lira kazandırmayacak. Seni Allah'a havale ediyorum. Uykularını uyuyama inşallah."

hq720.jpg

YAPIM ŞİRKETİNDEN KARŞI HAMLE

Faruk Peker'in bu sert açıklamalarının ardından, filmin yapım şirketi Content Turkey'den karşı bir hamle geldi. Edinilen bilgiye göre, yapım şirketi Faruk Peker ile olan iş anlaşmasını sonlandırdı ve oyuncunun filmde yer alan sahnelerinin tamamını çıkarma kararı aldı.

3835600-3fbd43c9058f99649010b99c.jpg

FİLMİN KURGUSU YENİDEN YAPILIYOR

Bu kararın ardından, 21 Aralık'ta gösterime girmesi planlanan filmin kurgusunun yeniden yapım sürecine girdiği öğrenildi. Faruk Peker'in canlandırdığı sahnelerin filmden çıkarılmasıyla birlikte, hikaye akışının ve kurgunun yeni duruma göre düzenlendiği belirtildi. Bu gelişme, film vizyona girmeden oyuncu ve yapımcı arasında yaşanan krizin en üst noktaya tırmandığını gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Şirin için dağları delen Ferhat görse kıskanırdı: Hazine için koca dağı 15 metre deldiler
Şirin için dağları delen Ferhat görse kıskanırdı: Hazine için koca dağı 15 metre deldiler
Manisa’da feci kaza! Trenin çarptığı kamyonet ortadan ikiye ayrıldı
Manisa’da feci kaza! Trenin çarptığı kamyonet ortadan ikiye ayrıldı
Sındırgı ilçesi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi
Sındırgı ilçesi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi