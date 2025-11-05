Faruk Peker'in resti pahalıya patladı: Mitoloji Mafyası'ndan çıkarıldı

17 yıl aradan sonra 'Mitoloji Mafyası' filmiyle sinemaya dönen Faruk Peker, filmin afişinde fotoğrafının bulunmamasına sert tepki göstermişti. Yapımcı Hayri Aslan'ı hedef alan Peker, "Mahkemelik olacağız" diyerek tepkisini dile getirmişti. Orçun Benli'nin yönettiği ve Coşkun Göğen, Mustafa Üstündağ, İlker Aksum gibi isimlerin rol aldığı filmde, 1982 yapımı kült filmi 'İffet'ten bir sahneyi canlandıran Peker, isyanını şu sözlerle ifade etmişti:

"Coşkun'un fotoğrafını kocaman koymuşlar. Tecavüzcü Coşkun'dan aşağı düşmüşüm. Onun figüranı olmuşum. Bu adamın adını benim ismimin üzerine yazmışlar bir de fotoğrafımı da afişten çıkarmışlar. Ben hayatımda jönden başka bir şey oynamadım. İsviçre - ABD yapımı 'The Favorite' filminde Murray Abraham ile oynadım. 'Mitoloji Mafyası' filmindeki bütün kadroya bakın, hepsini toplayın benim özgeçmişimi tutmuyor. Bana verilen sözler tutulmadı. Mahkemelik olacağız. Sen benim 48 yıllık yatırımıma nasıl böyle bir hakaret edersin. Terbiyesiz. Sana hakkımı helal etmiyorum. O film inşallah sana bir lira kazandırmayacak. Seni Allah'a havale ediyorum. Uykularını uyuyama inşallah."

YAPIM ŞİRKETİNDEN KARŞI HAMLE

Faruk Peker'in bu sert açıklamalarının ardından, filmin yapım şirketi Content Turkey'den karşı bir hamle geldi. Edinilen bilgiye göre, yapım şirketi Faruk Peker ile olan iş anlaşmasını sonlandırdı ve oyuncunun filmde yer alan sahnelerinin tamamını çıkarma kararı aldı.

FİLMİN KURGUSU YENİDEN YAPILIYOR

Bu kararın ardından, 21 Aralık'ta gösterime girmesi planlanan filmin kurgusunun yeniden yapım sürecine girdiği öğrenildi. Faruk Peker'in canlandırdığı sahnelerin filmden çıkarılmasıyla birlikte, hikaye akışının ve kurgunun yeni duruma göre düzenlendiği belirtildi. Bu gelişme, film vizyona girmeden oyuncu ve yapımcı arasında yaşanan krizin en üst noktaya tırmandığını gösterdi.