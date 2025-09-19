Farklı ilçelerde aynı manzara: Düğün konvoyunda slalom yapıp camdan sarktılar!

Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer, Kartal ve Ümraniye’de düğün kutlaması için araç konvoyu oluşturan sürücüler, slalom yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Camlardan sarkan ve duraklama nedeniyle trafikte yoğunluk oluşmasına da neden olan 21 sürücü sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

İstanbul’da çeşitli ilçelerde araçla toplananlar düğün kutlaması için konvoy yaptı. Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Karaağaç Caddesi'nde ilerleyen düğün konvoyundaki araçlar slalom yaparak trafiği tehlikeye düşürdü.

Kağıthane İmrahor Caddesi'nde de araçlarla konvoy halinde ilerleyen bir grup araçların camlarından sarkarak kendi hayatlarını riske attı.

SLALOM YAPIP; CAMDAN SARKTILAR

Dakikalarca bu şekilde araçla ilerleyerek trafiğe tehlikeye düşüren grup, zaman zaman yavaşlayarak trafiğin durmasına da neden oldu.

Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi'nde de konvoy yapan bir grup trafiği yavaşlatarak camlardan sarkıp ilerledi. Şile Otoyolu Ümraniye mevkiinde de benzer görüntüler kaydedildi.

21 SÜRÜCÜYE 89 BİN 747 LİRA PARA CEZASI

Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, trafiği tehlikeye düşüren 21 aracın sürücüsünü yakaladı.

Emniyete götürülen sürücülere, Karayolları Trafik Kanunun (KTK) ,'Muayenesiz araç kullanmak', 'Emniyet şeridini kullanmak', 'Kol ve grup halinde araç kullanmak', 'Saygısızca araç kullanmak', 'Yakın takip', 'Standart dışı plaka takmak' ve 'Duraklama yapmak' maddelerinden toplam 89 bin 747 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücülerden Mustafa Afşin Y. hakkında ise, 'Kara ulaşım araçlarını can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak' maddesinden adli işlem yapıldı.

