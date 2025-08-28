Fare zehri yiyen bebek hastanelik oldu

Bursa İnegöl'de, evde yerde bulduğu fare zehrini yiyen 2 yaşındaki Almasa bebek hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, İnegöl ilçesi, kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Almasa A., iddiaya göre evde yerde bulduğu fare zehrini yedi. Bir süre sonra fenalaşan Almasa, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Almasa A., daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.