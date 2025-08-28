Fare zehri yiyen bebek hastanelik oldu

Fare zehri yiyen bebek hastanelik oldu
Yayınlanma:
Bursa'da evde bulduğu fare zehrini yiyen 2 yaşındaki bebek hastanelik oldu. 2 yaşındaki Almasa A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bursa İnegöl'de, evde yerde bulduğu fare zehrini yiyen 2 yaşındaki Almasa bebek hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, İnegöl ilçesi, kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Almasa A., iddiaya göre evde yerde bulduğu fare zehrini yedi. Bir süre sonra fenalaşan Almasa, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Almasa A., daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kilosu 150 TL'den 1500 kilo hasat bekliyorlar: 18 çeşit yetiştiriyorlar
Kilosu 150 TL'den 1500 kilo hasat bekliyorlar: 18 çeşit yetiştiriyorlar
Barış Alper Yılmaz'ın Türkiye'de oynayacağı takımı açıkladı
Barış Alper Yılmaz'ın Türkiye'de oynayacağı takımı açıkladı
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Türkiye
Antakya'da ormanlar alevlere teslim oldu!
Antakya'da ormanlar alevlere teslim oldu!
Motosiklet traktöre çarptı: Genç sürücü hayatını kaybetti
Motosiklet traktöre çarptı: Genç sürücü hayatını kaybetti
Son dakika | Bursa’da yangın kabusu! Alevler mahallenin sınırına dayandı
Son dakika | Bursa’da yangın kabusu! Alevler mahallenin sınırına dayandı