Fakirlik belgesi talebi reddedilince muhtara saldırdı

Yayınlanma:
İstanbul Pendik'te bir iddiaya göre, mahalle muhtarlığına "fakirlik belgesi" almak için giden bir kadın, muhtar tarafından sigortası olduğu gerekçesiyle talebi reddedilince muhtara saldırdı. İki kadın arasındaki tekme tokat kavga anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Pendik’te, bir mahalle muhtarlığında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayın sebebi ise bir vatandaşın talep ettiği "fakirlik belgesi"nin reddedilmesi oldu.

Olay, 24 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde Yenişehir Mahalle Muhtarlığı’nda meydana geldi. İddiaya göre, fakirlik belgesi almak üzere muhtarlığa giden bir kadın, muhtarla görüşmek istedi. Kadının talebi üzerine sistemde inceleme yapan muhtar, vatandaşın sigortalı göründüğünü belirterek belge veremeyeceğini söyledi.

ÇEVREDEKİLER KAVGAYI GÜÇLÜKLE AYIRDI

Aldığı bu cevap üzerine sinirlenen kadın, muhtarla tartışmaya başladı ve kısa süre sonra muhtara saldırdı. Muhtarın da karşılık vermesiyle iki kadın bir anda tekme tokat kavga etmeye başladı. Çevredekiler, kavgayı güçlükle ayırabildi.

Son dakika | Açlık sınırı belli oldu: Asgari ücreti belirleyebilir!Son dakika | Açlık sınırı belli oldu: Asgari ücreti belirleyebilir!

İki kadın arasındaki kavga anları, muhtarlığın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Tarafların birbirinden şikayetçi olması nedeniyle olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Türkiye
Cesedi streçledi yaralı sevgilisine günlerce cinsel saldırıda bulundu! Vahşet davasında savcı mütalaasını verdi
Cesedi streçledi yaralı sevgilisine günlerce cinsel saldırıda bulundu! Vahşet davasında savcı mütalaasını verdi
Papa'nın İstanbul ziyaretleri devam ediyor: Fransız Fakirhanesi ve Fakirlerin Küçük Kız Kardeşleri ziyaret etti
Papa'nın İstanbul ziyaretleri devam ediyor: Fransız Fakirhanesi ve Fakirlerin Küçük Kız Kardeşleri ziyaret etti