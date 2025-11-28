Fakirlik belgesi talebi reddedilince muhtara saldırdı

İstanbul Pendik’te, bir mahalle muhtarlığında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayın sebebi ise bir vatandaşın talep ettiği "fakirlik belgesi"nin reddedilmesi oldu.

Olay, 24 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde Yenişehir Mahalle Muhtarlığı’nda meydana geldi. İddiaya göre, fakirlik belgesi almak üzere muhtarlığa giden bir kadın, muhtarla görüşmek istedi. Kadının talebi üzerine sistemde inceleme yapan muhtar, vatandaşın sigortalı göründüğünü belirterek belge veremeyeceğini söyledi.

ÇEVREDEKİLER KAVGAYI GÜÇLÜKLE AYIRDI

Aldığı bu cevap üzerine sinirlenen kadın, muhtarla tartışmaya başladı ve kısa süre sonra muhtara saldırdı. Muhtarın da karşılık vermesiyle iki kadın bir anda tekme tokat kavga etmeye başladı. Çevredekiler, kavgayı güçlükle ayırabildi.

Son dakika | Açlık sınırı belli oldu: Asgari ücreti belirleyebilir!

İki kadın arasındaki kavga anları, muhtarlığın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Tarafların birbirinden şikayetçi olması nedeniyle olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.