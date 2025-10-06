Faili meçhul cinayetlerin acıklı simgesiydi! Satışa sunulan “Beyaz Toros” tişörtüne tepki yağdı

Faili meçhul cinayetlerin acıklı simgesiydi! Satışa sunulan "Beyaz Toros" tişörtüne tepki yağdı
Online satış platformu üzerinden bir firma, üzerinde “beyaz Toros” olan tişörtü satışa sundu. Ürünün satılması toplumun farklı kesimlerinin tepkisini çekerken tartışmalara neden olan ürün, satıştan kaldırıldı.

Online satış platformunda yer alan 'Ötüken Online' isimli bir satıcı, siyah ve üzerinde 'On yedi bin kişi bir beyaz torosa nasıl sığar?' yazılı bir tişörtü satışa sundu. Söz konusu ürünün satılması, toplumun farklı kesimlerinin tepkisine yol açtı.

Beyaz Toros, özellikle 1990'lı yıllarda yaşanan faili meçhul cinayetlerin simgesi olarak bilinirken binlerce kişi bu araçlarla kaçırılarak öldürülmüş ya da işkenceye maruz bırakılmıştı. İşlenen cinayetlerin büyük bir kısmı aydınlatılamadı ve cinayetlerin sorumluları yargılanmadı.

ÜRÜN SATIŞTAN KALDIRILDI!

Söz konusu ürün, tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine satıştan kaldırılırken konuya ilişkin e-ticaret sitesinden bir açıklama yapılmadı.

CUMARTESİ ANNELERİ TEPKİ GÖSTERDİ!

Gözaltına alındıktan sonra kaybedilen yakınlarının akıbetini öğrenmek ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından beri Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri’nin sosyal medya hesabından duruma tepki gösterildi.

Söz konusu paylaşımda, "Beyaz Toros, gözaltında kaybedilen sevdiklerimizin, faili meçhul cinayetlerin ve devlet şiddetinin simgesidir. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçun simgesi ticaretin konusu yapılamaz, pazarlanamaz" ifadelerine yer verildi. Aynı zamanda, paylaşımda satıcı firma ve platform hakkında soruşturma başlatılması istendi.

