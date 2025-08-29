Kurtulmuş'tan dikkat çeken 'Beyaz Toros' açıklaması: Tesadüf değil

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç komisyonuna dair açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, komisyon çalışmalarında özerklik, bağımsızlık, ayrı bir bölge veya Kürtçenin resmi dil olması gibi taleplerin gündeme gelmediğini belirtti.

"BURADA ANAYASA HAZIRLANMAYACAK"

Komisyon üyelerinin belirli teklifler sunduğunu aktaran Kurtulmuş, “Burada herkes komisyonun üyesi, teklifler geliyor, teklifler olgunlaşacak. Ama kararı verecek olan TBMM Genel Kurulu'dur” dedi. Komisyonun herhangi bir yasa veya anayasa hazırlamayacağını belirten Kurtulmuş, yapılabileceklerin TBMM’ye sunulacağını ifade etti. Kurtulmuş, "Burası anayasa hazırlayacak komisyon değil. Burada yasa, anayasa hazırlanmayacak. Neler yapılabileceği TBMM'ye hazırlanıp gönderilecek" dedi.

Örgütün süratle silah bırakma ve kendisini feshetme sürecini hızlandırması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Komisyonun hemen kuruluşunda aldığımız karar, 31 Aralık 2025’te komisyon çalışmalarını sonlandırması. Eğer gerekirse ikişer ay süreyle uzatılabilir” değerlendirmesinde bulundu.

"BEYAZ TOROS YAKILMASI TESADÜF DEĞİL"

Kurtulmuş, komisyonun toplanacağı ilk gün Meclis önünde yakılan Beyaz Toros olayına değinerek, “Sıradan bir adli olay gibi görünüyorsa da komisyonun ilk dinlemeye başlayacağı gün Meclis’in önünde bir beyaz Toros’un yakılması herhalde tesadüf değildir” dedi.

Son olarak Kurtulmuş, sürecin kişisel veya siyasi çıkar meselesi olmadığını belirterek, "Hiçbir şekilde ne kişisel, ne de siyasi PR meselesi değildir. Eğer bu konuyu kazanırsak hep beraber kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş komisyonun sonlanacağı tarihi açıkladı

Son Dakika | Öcalan yeni aşamaya geçilmesini istedi

7'nci komisyon toplantısı sona erdi