Fahrettin Altun'un oğlu evleniyor!

Eski Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, henüz 20 yaşındayken 500 bin TL'lik sermaye ile MBA Tarım şirketini kuran ve 3 yılda sermayesini 210 milyon TL'ye yükselten oğlu Mustafa Bilge Altun evleniyor.

Mustafa Bilge Altun, hayatını Ergin Reis'in kızı Rümeysa Reis ile birleştirecek. Altun ile Reis çiftinin düğünü, 14 Eylül Pazar günü Mecidiye Kasrı'nda yapılacak.

DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Mustafa Bilge Altun, henüz 20 yaşındayken MBA Tarım isimli şirketi 500 bin liralık sermaye ile kurmuş, şirketin sermayesi ise yalnızca 3 yılda 210 milyon liraya yükselmişti. BirGün yazarı Timur Soykan'ın 29 Ağustos tarihli yazısında gündeme getirdiği iddia, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

9 MİLYON TL NAKİTLE SERMAYE ARTIRIMI

Yazının ilgili bölümü şöyle:

Ticaret kayıtlarına göre; Altun, 2021 yılında isminin baş harflerini verdiği MBA Yazılım Otomativ Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ni kuruyor. Bu şirketi kurduğu sırada İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi. Henüz 20 yaşında. Geomatik (yani coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, küresel konumlandırma) eğitimiyle ilgisi olamayan bir alana yönelmiş: Tarım. Şirketin sermayesi ise; 500 bin TL. Şirketin adresi; İstanbul Pendik’te.

Annesi ve babası kamu görevlisi olan gencin şirketi, 2022 yılında 9 milyon TL’yi nakden yatırarak sermaye artırımına gidiyor. Şirket 2023’te İstanbul’dan Kocaeli-İzmit’e taşınıyor. Bu sırada şirket büyük bir sermaye artışına daha gidiyor. Sermayesi 67 milyon 700 bin TL oluyor. Bu da yetmiyor. 27 Haziran 2024’te şirketin sermayesi 210 milyon TL’ye çıkarılıyor ve sermayenin tamamı Altun’a ait görünüyor.

Yani Fahrettin Altun’un Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olduğu 2021 yılında şirket kuran 20 yaşındaki oğlu, 500 bin TL’lik sermayesini 3 yılda 210 milyon TL’ye çıkarıyor. Linkedin sayfasında şirketin 201-500 çalışanı olduğu yazılmış.

Adeta sihirli bir değnek dokunmuş gibi, masal gibi bir yükseliş hikâyesi.

Kısa adıyla ‘MBA Tarım’, orman meyveleri, domates ve muz üretiyor. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Antalya Serik’te 120 bin metrekare domates serası ve 50 bin metrekare muz serası bulunuyor. Kocaeli-Karamürsel’de 40 bin metrekare, Afyonkarahisar Sandıklı’da 120 bin metrekare, Mersin Tarsus’ta 180 bin metrekare yaban mersini arazileri var. Ayrıca MBA’nin Karamürsel’de 300 bin metrekare ceviz bahçelerinde üretim yapıyor. Şirketin özellikle Karamürsel’deki arazileri satın aldığı, bir kısmının hazineden kiralandığı öne sürülüyor. Bu konuda MBA’ya ayrıcalıklar tanındı mı? Merak konusu.

Mustafa Bilge Altun’un şirketinin paketleme tesisleri de bulunuyor. Ayrıca şirket, ‘Gala Fresh’ ismiyle sera ürünleri ve sofralık meyve paketlerini büyük zincir marketlere veriyor.

YÜKSELİŞİ BAŞINDAN SONUNA DEK NORMALMİŞ

Yanıt hakkı tanımak için aradığımız Fahrettin Altun sorulara cevap vermedi. Yakın çevresiyle yaptığımız görüşmelerde Mustafa Bilge Altun’un ticari faaliyetlerinin alkışlanması gerektiğini ifade ettiler. Yurtdışına ihracat yaptığı, istihdam sağladığı ve bunun takdir edilmesi gerektiğini söylediler. Ticari faaliyetlerinin açık kaynaklarda yer aldığını ifade eden Altun’un yakınları, “Memlekete fayda üretiyor. Çalışanların büyük çoğunluğu mevsimlik işçi. Arazilerin önemli bir bölümü de kiralık” diye konuştu. Onlara göre; memlekette gençler iş bulamazken Mustafa Bilge Altun’un bu yükselişi normaldi.