Fahrettin Altun giderayak 1 milyar liradan fazla harcamış

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 2025 yılının ilk dokuz ayındaki harcamalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, özellikle Temmuz ayındaki artışa dikkat çekti.

Bulut, kurumun harcamalarının bu dönemde 5,2 milyar TL'yi aştığını ve bunun "israf" olduğunu öne sürdü.

REKOR HARCAMA FAHRETTİN ALTUN'UN GÖREVDEN ALINDIĞI TEMMUZ AYINDA

CHP'li Bulut'un açıklamasına göre, İletişim Başkanlığı'nın harcamaları, eski başkan Fahrettin Altun'un görevden alındığı Temmuz ayında 1 milyar 25 milyon TL ile zirve yaptı. Bu rakamın diğer aylara göre neredeyse iki kat artış gösterdiğini belirten Bulut, bu "devasa harcamanın" dikkat çekici olduğunu ifade etti. Fahrettin Altun, 10 Temmuz 2025 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı'na atanmış, yerine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran getirilmişti.

Bulut, başkanlığın aylık harcama dökümünü de paylaştı. Buna göre harcamalar şu şekilde gerçekleşti:

Ocak: 445 milyon 414 bin TL

Şubat: 704 milyon 144 bin TL

Mart: 416 milyon 233 bin TL

Nisan: 624 milyon 954 bin TL

Mayıs: 507 milyon 619 bin TL

Haziran: 436 milyon 609 bin TL

Temmuz: 1 milyar 25 milyon TL

Ağustos: 429 milyon 474 bin TL

Eylül: 616 milyon 701 bin TL

Bu rakamlarla ilk dokuz aydaki toplam harcamanın 5 milyar 206 milyon 661 bin TL'ye ulaştığı belirtildi. Daha önce kamuoyuna yansıyan raporlar da Temmuz ayındaki 1 milyar 25 milyon TL'lik harcamayı doğrulamıştı.

İletişim Başkanlığı öve öve bitiremedi: Bağlı olduğu vakıf yolsuzlukla gündemdeydi

"İKTİDARIN PROPAGANDASINI FİNANSE ETMEK İÇİN KULLANIYOR"

İletişim Başkanlığı'nın 2025 yılı için belirlenen bütçesinin 6 milyar 155 milyon 14 bin TL olduğunu hatırlatan Bulut, bu gidişle bütçenin yıl sonuna yetmeyeceğini öne sürdü. Başkanlığın, "Türkiye markasını güçlendirmek" iddiasıyla yola çıktığını ancak "Saray’ın kara propaganda organına dönüştüğünü" iddia eden Bulut, kurumun harcamalarda Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile yarıştığını söyledi. Bulut, "İletişim Başkanlığı artık kamu kaynaklarını halkı bilgilendirmek için değil, iktidarın propagandasını finanse etmek için kullanıyor" dedi.

"BİR KURUMUN HER GÜN 19 MİLYON LİRA HARCAMASI KABUL EDİLEMEZ"

Bulut, harcamaların büyüklüğünü anlatmak için emekli ve asgari ücretli maaşları üzerinden bir kıyaslama yaptı. Başkanlığın günlük harcamasının 19 milyon 284 bin TL olduğunu belirten Bulut, bu meblağın 1.142 emeklinin veya 873 asgari ücretlinin bir aylık maaşına denk geldiğini hesapladı. Bulut, "Vatandaş geçim derdindeyken, bir kurumun her gün 19 milyon lira harcaması kabul edilemez. Basın ve ifade özgürlüğünü daraltanlar, gazetecileri hedef gösterenler, milletin vergilerini sömürmenin, bu israfın hesabını mutlaka vermelidir" ifadelerini kullandı.