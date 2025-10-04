İletişim Başkanlığı öve öve bitiremedi: Bağlı olduğu vakıf yolsuzlukla gündemdeydi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan “Ayın Tarihi” dergisinin yeni sayısında, Yunus Emre Vakfı’na bağlı Yunus Emre Enstitüsü hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GENİŞ KİTLELERE ULAŞIYOR"

Dergide yer alan “Uluslararası Eğitimde Türkiye Modeli” başlıklı yazısında Duran, Türkiye’nin eğitim diplomasisi sürecine değindi.

CHP'li Yavuzyılmaz açıkladı: Yunus Emre Vakfı 7 milyon 928 bin TL zarara uğratılmış

Duran, “Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarımız dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteriyor; eğitim ve kültür alanında yaptıkları çalışmalarla geniş kitlelere ulaşıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan firarda! Yunus Emre Vakfı'ndaki 400 milyon liralık yolsuzlukta 8 tutuklama

Yazıda ayrıca, Türkiye Diyanet Vakfı, Maarif Vakfı ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı gibi kurumların uluslararası eğitimde yürüttüğü projeler de ele alındı. Yunus Emre Enstitüsü’nün özellikle yurt dışında Türkçe dil kurslarıyla öne çıktığına dikkat çekildi.

YOLSUZLUK SKANDALININ ARDINDAN İSTİFALAR

Ancak Yunus Emre Vakfı, geçmişte yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmişti. Aralık 2024’te ortaya çıkan skandalda, Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri vakıf kasasının naylon faturalar üzerinden boşaltıldığını tespit etmişti.

Yunus Emre Vakfı'ndaki vurgun 'yok artık' dedirtti! Bakın nasıl soyup soğana çevirmişler

Bu gelişmenin ardından, Yunus Emre Enstitüsü’nün iki önemli yöneticisi istifa etti. Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın görevlerinden ayrıldı.

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ’NÜN ÇALIŞMALARI

Skandal sonrası tartışmalar devam ederken, kurumun faaliyetleri dergide yeniden ön plana çıkarıldı. Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe öğretiminin yanı sıra farklı ülkelerde kültürel etkinlikler düzenleyerek “eğitim diplomasisi” alanında Türkiye’nin önemli kurumlarından biri olarak gösterildi.