Fabrika işçisi feci şekilde can verdi! Ailesi sinir krizi geçirdi

Yayınlanma:
Sakarya'da fabrika işçisi Hakan Ö., borular ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren işçinin yakınları sinir krizi geçirdi.

Sakarya'da çalıştığı fabrikada borular ile duvar arasında sıkışan işçi Hakan Ö. hayatını kaybetti.

FABRİKA İŞÇİSİ BORULAR VE DUVAR ARASINDA SIKIŞTI

Hendek'te çelik boru fabrikasının üretim hattında çalışan Hakan Ö., iki boru ile duvar arasında sıkıştı. İşçinin borular ile duvar arasında sıkıştığını gören, arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine fabrikaya polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde fabrika işçisi Hakan Ö.'nün hayatını kaybettiği tespit edildi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hakan Ö'nün cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastaneye gelen Hakan Ö'nün yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaynak:AA

