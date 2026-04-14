Evlilik yıl dönümlerinde birlikte ameliyat oldular

Çanakkale'de eşi Erhan Ceylan ile birlikte yaşayan Safinaz Ceylan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tekniker olarak çalışan kızı Yıldız Demircioğlu'nu arayarak kalple ilgili rutin kontrollerini yaptırmak istediğini söyledi.

Kızının çalıştığı hastaneye gelen Safinaz Ceylan'ın, NKÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Gürkan tarafından yapılan muayenesinde 4 kalp damarının tıkalı olduğu tespit edildi.

Eşinin durumu sonrası şikayetleri olan Erhan Ceylan da muayene oldu. Erhan Ceylan'ın da 4 kalp damarının tıkalı olduğu ve ameliyat olması gerektiği belirlendi. Ceylan çifti, 46'ncı evlilik yıl dönümleri olan 6 Nisan günü birlikte baypas ameliyatına alındı. Prof. Dr. Selami Gürkan ve ekibi tarafından yapılan çifte operasyonun ardından çift aynı odaya alındı.

74 yıllık evli çift birkaç saat arayla hayatlarını kaybetti

"SAĞLIKLI TABURCU EDECEĞİZ"

Prof. Dr. Gürkan, "Karı-kocaya koroner baypas ameliyatı yaptık. Safinaz Teyzemizin kalp hastalıklarıyla ilgili rutin kontrolleri oluyordu yıllardır. Bu kontrol esnasında amcamızın da şikayetleri olması üzerine ikisinin beraber tetkikleri yapıldı. Anjiyografi yapıldığında ikisinin de kalp damarlarının tıkalı olduğu tespit edildi. Biz de sonrasında ikisine ameliyat planladık. İkisinin de ameliyatını beraber gerçekleştirdik, aynı gün. Sonrasında yoğun bakım süreçleri ve nekahat döneminde de servise aldık kendilerini. Çok şükür, sağlıklı da taburcu edeceğiz buradan. Beraber başladıkları hayatları, ameliyatları da beraber şekilde devam etti. İnşallah bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecekler hayatlarına. İkisinin de 4 damarını değiştirdik. Başarılı şekilde geçti ameliyatları, sıkıntı olmadı. Teyzemizde de sorunsuz geçti. Amcamızın damar kalitesi biraz daha sorunluydu ama çok şükür onda da sıkıntı yaşamadık" diye konuştu.

"AMELİYATA GİRERKEN HELALLEŞTİK"

Ameliyat sonrasında odaya gelene kadar birbirilerini merak ettiklerini söyleyen Safinaz Ceylan, "46 sene önce evlendiğimiz gün ameliyat olduk. Kendimizi iyi hissediyoruz, ameliyata girerken helalleştik; ne olur ne olmaz. 'Hakkını helal et' dedim. 'Çıkmak, çıkamamak var, başarılı geçsin' dedik. Ağır geçti biraz, tabii merak ettik birbirimizi nasıl oldu diye. Şimdi Allah'a çok şükür iyiyiz" dedi.

"BIRAKMAYACAĞIZ BİRBİRİMİZİ"

Erhan Ceylan ise "Her zaman için onu yalnız bırakamam, sağlıklı günümde, acı günümde onunla olmak istedim. Onun bana mutluluğu yetiyor, yanımda olunca. Şimdi iyiyim, inşallah Allah daha da iyilik verecek. İkimiz beraber, bırakmayacağız birbirimizi. 'İkimizi de ameliyat' dedi doktor ama o biraz zor oldu. Başımızdan hiç kalpti, tansiyondu, damar tıkanıklığı geçmedi bu zamana kadar. Kendimize bakıyorduk. Nasip kısmet böyleymiş. 'Allah bağışlasın beni ona' dedim ameliyata girerken. Kolay değil; bağışlamak var, bağışlamamak var. İnsan üzülüyor tabii" diye konuştu.

"AMELİYATA GİRERKEN ÇOK DUYGUSAL OLDULAR"

Yıldız Demircioğlu ise "Annemin rutin kontrolleri vardı. Anjiyoda damar daralmaları tespit edildi. Babamı da kontrol ettirmek istedik, babam da kendini kontrol ettirmek istedi. Daha sonrasında onda da damar tıkanıkları, daralmaları gözlemlendi. Baypas ameliyatı olmaya karar verdiler. Benim de onları emanet edebileceğim tek yer burasıydı. Buranın çalışanıyım, buradaki hocalara çok güveniyorum. Sağ olsunlar ameliyat programı ayarladılar, hem de 6 Nisan'a ayarladılar çünkü 46 yıl önceki evlilik yıl dönümleriydi. Güzel ve başarılı bir ameliyat oldu. Yoğun bakım süreçlerini geçirdiler, şimdi servisteler, sağlıklarına kavuşuyorlar. Ameliyata girerken çok duygusal oldular. Tabii duygudan duyguya geçtiler, birbirleri ile helalleştiler. Hem mutluydular hem hüzünlüydüler; ama çıkışı güzel oldu. İlk önce stresi ben yaşadım çünkü birisi annem, birisi babamdı. Onları sağlıkla buradan taburcu etmek, bakımlarını sağlamak en büyük hedefim ve şu an ben mutluyum. Girerken çok stresliydim, çıkarken şu an çok mutluyum. Biri önce, biri sonra bir gün sonra geldi. Ben geldiğimde el salladılar birbirlerine. Kavuşmaları güzeldi. Günden güne aşkla bakıyorlar. Birbirlerini kaybetme korkusunu çok yoğun yaşamışlar sanırım ama şu an çok iyiler" dedi. (DHA)