Evlilik kredisi başvuruları başladı

Evlilik kredisi başvuruları başladı
Yayınlanma:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yuva kuracak gençlere verilen evlilik kredisinde yeni düzenlemelere gidildiğini ve artırılan tutarlar için başvuruların bugünden itibaren alınmaya başlandığını duyurdu. Yeni düzenlemeyle kredi miktarları yaş gruplarına göre 250 bin liraya kadar yükseltilirken, gelir şartı da esnetildi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan düzenlemenin detaylarını paylaştı. "Aile Yılı" kapsamında gençlerin desteklenmesine devam edildiğini belirten Göktaş, Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni kredi tutarlarını açıkladı.

Bakan Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi miktarını 250 bin liraya çıkarıyoruz. Çiftlerimiz 26-29 yaş aralığında ise kredi tutarını 200 bin liraya yükseltiyoruz. Güncellenen Aile ve Gençlik Fonu kredileri için başvuruları bugün itibarıyla almaya başladık" ifadelerini kullandı.

Kadınlara KPSS’siz memur olma imkanı! İşte şartları...Kadınlara KPSS’siz memur olma imkanı! İşte şartları...

ÇOCUK SAHİBİ OLANA ERTELEME İMKANI

Fondan daha fazla gencin yararlanabilmesi amacıyla gelir şartının da yükseltildiğini bildiren Göktaş, şu bilgileri kaydetti:

"Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliriyle ilgili başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıyoruz. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz. Bu düzenlemeyle birlikte 81 ilimizde daha fazla genç çifte ulaşarak yuva kurma süreçlerinde yanında olmaya devam edeceğiz."

BAŞVURULAR BAŞLADI

Çiftlerin Aile ve Gençlik Fonu'na e-Devlet kapısı üzerinden veya "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" internet adresinden başvurabileceğini belirten Bakan Göktaş, projenin bugüne kadarki istatistiklerini de paylaştı. Göktaş'ın aktardığı bilgilere göre, fona Türkiye genelinde bugüne kadar toplam 158 bin 488 çift başvurdu. Başvuruları onaylanan 117 bin 184 çiftin evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlandığı, 59 bin 54 çiftin ise krediden faydalanmaya hak kazandığı bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
Türkiye
DEM Parti'den 'süreç' baskısı: Komisyonu bırakın yasa çıkarın
DEM Parti'den 'süreç' baskısı: Komisyonu bırakın yasa çıkarın
Tefecilerin kol gezdiği Ümraniye'de 3 milyonluk haraç baskını!
Tefecilerin kol gezdiği Ümraniye'de 3 milyonluk haraç baskını!
TÜİK açıkladı: 5 kişiden biri bunu yapıyor
TÜİK açıkladı: 5 kişiden biri bunu yapıyor