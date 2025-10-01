Evlilik kredisi başvuruları başladı

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan düzenlemenin detaylarını paylaştı. "Aile Yılı" kapsamında gençlerin desteklenmesine devam edildiğini belirten Göktaş, Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni kredi tutarlarını açıkladı.

Bakan Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi miktarını 250 bin liraya çıkarıyoruz. Çiftlerimiz 26-29 yaş aralığında ise kredi tutarını 200 bin liraya yükseltiyoruz. Güncellenen Aile ve Gençlik Fonu kredileri için başvuruları bugün itibarıyla almaya başladık" ifadelerini kullandı.

Kadınlara KPSS’siz memur olma imkanı! İşte şartları...

ÇOCUK SAHİBİ OLANA ERTELEME İMKANI

Fondan daha fazla gencin yararlanabilmesi amacıyla gelir şartının da yükseltildiğini bildiren Göktaş, şu bilgileri kaydetti:

"Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliriyle ilgili başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıyoruz. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz. Bu düzenlemeyle birlikte 81 ilimizde daha fazla genç çifte ulaşarak yuva kurma süreçlerinde yanında olmaya devam edeceğiz."

BAŞVURULAR BAŞLADI

Çiftlerin Aile ve Gençlik Fonu'na e-Devlet kapısı üzerinden veya "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" internet adresinden başvurabileceğini belirten Bakan Göktaş, projenin bugüne kadarki istatistiklerini de paylaştı. Göktaş'ın aktardığı bilgilere göre, fona Türkiye genelinde bugüne kadar toplam 158 bin 488 çift başvurdu. Başvuruları onaylanan 117 bin 184 çiftin evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlandığı, 59 bin 54 çiftin ise krediden faydalanmaya hak kazandığı bildirildi.