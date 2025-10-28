Evlat acısına dayanamadı... Kazada 3 oğlunu kaybeden anne kalp krizinden yaşamını yitirdi
Eskil ilçesi Gölyazı Yaylası'nda oturan Azmi (35), Salih (33) ve Tamer Çıracı (23) kardeşler, 23 Ekim Perşembe günü trafik kazası geçirdi.
KAMYONLA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Kardeşlerin 3’ünün de içinde bulunduğu 68 AET 449 plakalı otomobil, karşıdan gelen Hasan Solak'ın kullandığı 68 ABE 988 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kardeş de yaşamını yitirdi.
EVLAT ACISINA DAYANAMADI...
3 çocuğunu 5 gün önce kaybeden anne Vesile Çıracı evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Çıracı doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı.
TORUNUNU DA İŞ CİNAYETİNDE KAYBETMİŞTİ
Kazada ölen Azmi Çıracı'nın oğlu Ruhi Can Çıracı'nın (16) da 17 Ekim’de babasının vefat ettiği bölgeye 50 metre uzaklıkta çalıştığı mobilya atölyesinde iş kazası geçirdiği belirtildi. Kereste bloğunun altında kalan Ruhi Can’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.