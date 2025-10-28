Evlat acısına dayanamadı... Kazada 3 oğlunu kaybeden anne kalp krizinden yaşamını yitirdi

Evlat acısına dayanamadı... Kazada 3 oğlunu kaybeden anne kalp krizinden yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
5 gün önce Aksaray’ın Eskil ilçesinde yaşanan trafik kazasında 3 oğlunu kaybeden 65 yaşındaki Vesile Çıracı, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından yaşama gözlerini yumdu.

Eskil ilçesi Gölyazı Yaylası'nda oturan Azmi (35), Salih (33) ve Tamer Çıracı (23) kardeşler, 23 Ekim Perşembe günü trafik kazası geçirdi.

KAMYONLA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kardeşlerin 3’ünün de içinde bulunduğu 68 AET 449 plakalı otomobil, karşıdan gelen Hasan Solak'ın kullandığı 68 ABE 988 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kardeş de yaşamını yitirdi.

Annesini yaralayıp iş arkadaşını öldürdü! Mesaj attığını iddia ettiAnnesini yaralayıp iş arkadaşını öldürdü! Mesaj attığını iddia etti

EVLAT ACISINA DAYANAMADI...

3 çocuğunu 5 gün önce kaybeden anne Vesile Çıracı evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Çıracı doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı.

Depremzede ailenin kaldığı konteynerde yangın: Bebek öldü anne hastaneye kaldırıldıDepremzede ailenin kaldığı konteynerde yangın: Bebek öldü anne hastaneye kaldırıldı

TORUNUNU DA İŞ CİNAYETİNDE KAYBETMİŞTİ

Kazada ölen Azmi Çıracı'nın oğlu Ruhi Can Çıracı'nın (16) da 17 Ekim’de babasının vefat ettiği bölgeye 50 metre uzaklıkta çalıştığı mobilya atölyesinde iş kazası geçirdiği belirtildi. Kereste bloğunun altında kalan Ruhi Can’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Türkiye
Depremin ardından Sağlık Bakanı'ndan yaralılar hakkında açıklama
Depremin ardından Sağlık Bakanı'ndan yaralılar hakkında açıklama
Balıkesir'de belediyenin sosyal tesisleri gece boyunca açık olacak
Balıkesir'de belediyenin sosyal tesisleri gece boyunca açık olacak