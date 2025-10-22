Annesini yaralayıp iş arkadaşını öldürdü! Mesaj attığını iddia etti

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Süleyman K. (23), annesini silahla yaralayıp, aynı şantiyede çalışan iş arkadaşını öldürdü. Süleyman K., ilk ifadesinde olayı annesine mesaj atılması nedeniyle gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Olay, akşam saatlerinde Ceyhan’a bağlı Yalak Mahallesi’nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Süleyman K., annesi Cevriye K.'nın (49) çalıştığı şantiyeye geldi.

Muğla'da iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdüMuğla'da iş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

ANNESİNİN İŞ ARKADIŞA KURŞUN YAĞDIRDI

Yemekhanede görev yapan annesini silahla ayağından yaralayan Süleyman K., ardından aynı işletmede çalışan Şemsettin A.'ya (57) kurşun yağdırdı.

AĞIR YARALANAN KİŞİ KURTARILAMADI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şemsettin A., iş arkadaşları tarafından özel araçla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ambulansla hastaneye sevk edilen anne Cevriye K.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ANNESİNE MESAJ ATTIĞINI İDDİA ETTİ

Olayın ardından Süleyman K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Süleyman K.’nın ilk ifadesinde, Şemsettin A.'nın annesine mesaj attığını öne sürdüğü bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Şemsettin A.’nın cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

